Beta fechado regional de League of Legends: Wild Rift ganha 6 novos campeões

We’re bringing 5 new skins to the Rift for Closed Beta!



🧙‍♀️💡 Spellthief Lux

🛡️❄️ Marauder Ashe

⚓🗡️ Rogue Admiral Garen

🥊🤖 Boom Boom Blitzcrank

🌏🐕 Worldbreaker Nasus



They’re available now to help you kick off the playtest in style! pic.twitter.com/KpcbMppKDS