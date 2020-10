O beta fechado de League of Legends: Wild Rift adicionará mais regiões e jogadores, segundo a Riot.

No momento, o beta fechado só pode ser jogado por convidados selecionados de cinco países: Filipinas, Indonésia, Cingapura, Malásia e Tailândia. Esse período de beta fechado será pausado no início de outubro e um lançamento um pouco maior acontecerá “alguns dias mais tarde”. Durante a pausa, o progresso será reiniciado. A Riot disse que isso será feito para garantir que todos os que estiverem entrando no beta estejam “no mesmo patamar”, mesmo que seja sua primeira participação no teste.

Aos que já tiverem feito compras dentro do jogo, não se preocupem: a Riot vai devolver todos os Wild Cores comprados com um bônus de 20%. Os Wild Cores são a moeda premium do jogo, como os RPs no LoL.

A Riot disse que planeja adicionar “ainda mais jogadores” de diferentes regiões ao beta fechado quando ele voltar, ainda no início de outubro. Lembre-se de fazer o pré-registro no jogo na Play Store do Google para poder receber seu convite. Não foi divulgada uma lista exata de regiões para o beta fechado, então pode ser que jogadores de qualquer lugar do mundo recebam acesso ao jogo.

O beta fechado atual é apenas para dispositivos Android. A Riot Games também fará um “pequeno teste” no iOS, mas não se sabe se o novo beta fechado terá suporte a dispositivos iOS.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 30 de setembro.