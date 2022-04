Aurelion Sol terá um “kit totalmente novo” para entregar a “fantasia de um dragão” ao campeão do LoL

A Riot quer corrigir os erros de Aurelion Sol em League of Legends e começar do zero.

Segundo o texto mais recente do blog da Riot, o plano inclui Aurelion Sol ganhar “um kit totalmente novo”, como aconteceu com Urgot e Sion, além de garantir que o campeão ainda seja “tematicamente coeso com quem ele já é”.

Um dos objetivos da equipe de desenvolvimento é “enfatizar” a “fantasia de um dragão” do campeão, já que atualmente ele não parece cumprir essa parte. Embora ainda possa levar um tempo para concluir essas mudanças, a Riot pretende finalizá-las “por volta do final do ano”.

A Riot relembra que, quando Aurelion Sol foi revelado, em 2016, os jogadores ficaram empolgados para o seu lançamento. Isso se refletiu na compra do campeão, que foi um dos mais comprados no primeiro dia. Nas semanas e meses seguintes, no entanto, ele foi deixando de ser usado até se tornar um dos menos presentes do jogo, o que continua sendo até hoje.

Isso se deve, e a própria Riot admite, a não entregar mecânicas de jogo que correspondessem à empolgação que um “dragão estelar gigantesco e arrogante” pode criar. Os desenvolvedores não acreditam que fazer mais ajustes a Aurelion Sol seria suficiente para satisfazer os jogadores, então optaram por uma “Atualização de Mecânica Completa” (AMC).

O objetivo de uma AMC é atualizar as mecânicas de um campeão que tenha “arte e narrativa de alta qualidade, mas cuja jogabilidade simplesmente não cumpre suas fantasias” ou de um campeão com “problemas de jogabilidade mais complicados que não podem ser resolvidos alterando uma ou duas habilidades”.

Aurelion Sol será o primeiro campeão a passar por uma AMC. A Riot vai refazer completamente as habilidades do campeão, mas mantendo o mesmo modelo, a mesma temática e a mesma narrativa. Se a atualização for bem-sucedida e os jogadores ficarem satisfeitos com o resultado, pode ser que outros campeões passem pelo mesmo processo no futuro.

