Atualização do Wild Rift enfraquece Ezreal, faz alterações nas tabelas de classificação e no gerenciamento de partida

A Riot Games lançou uma pequena atualização em League of Legends: Wild Rift hoje.

A atualização enfraqueceu Ezreal e seus itens principais, Manamune / Muramana. Algumas mudanças também foram feitas no gerenciamento de partidas e tabelas de classificação.

Aqui estão as mudanças no Wild Rift após a atualização.

Ezreal

Imagem via Riot Games

O super poderoso campeão está finalmente sendo enfraquecido. A Riot disse que está reduzindo seu “sucesso de disparos em rota”.

Disparo Místico (1)

Dano: De 20/65/100/135 para 20/55/90/125

Coeficiente de DdA: De 1,2 para 1,1

Mana: De 25/30/35/40 para 30/35/40/45

Fluxo de Essencial (2)

Restauração de mana: 60 mais o custo de ativação da habilidade para 60/70/80/90

Manamune / Muramana

Os itens principais de Ezreal também estão sendo enfraquecidos nesta atualização.

Taxa de conversão de Mana para DdA: de 2 por cento para 1,5 por cento

Outras Mudanças

A Riot está ajustando as tabelas de classificação do jogo nesta atualização. Agora, as tabelas de classificação refletirão com mais precisão os percentis para os jogadores com melhor classificação.

Alguns “ajustes” também foram feitos no gerenciamento de partidas. Embora os detalhes exatos sobre eles não tenham sido revelados, a Riot disse que seu objetivo é reduzir o tempo de combinação e “aumentar a qualidade geral do jogo”.

Não é surpresa para a Riot lançar uma atualização de emergência como esta. No início desta semana, o designer-chefe de balanceamento de Wild Rift na Riot Games, Alex “Wav4Break” Huang, revelou que os desenvolvedores irão empregar uma estratégia semelhante à do LoL no PC quando se trata de mudanças de balanceamento. Métricas como taxa de vitória de campeão e taxa de escolha / banimento serão usadas para decidir as mudanças.

Com Wild Rift é um jogo novo e disponível apenas em regiões selecionadas do mundo, no entanto, essas métricas são “menos confiáveis” devido ao pequeno tamanho da amostra. Além disso, com os novos campeões entrando no Summoner’s Rift no celular muito rapidamente, as correções de emergência podem ser necessários para encontrar quaisquer problemas que os jogadores possam enfrentar.

League of Legends: Wild Rift está atualmente disponível apenas na Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coréia do Sul e Tailândia. Ele chegará à Europa e a outras partes da Ásia no início de dezembro. A Riot planeja lançar o jogo na América do Norte, América do Sul e Índia na primavera de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de novembro.