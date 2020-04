As vozes dos perdidos estão chamando em novo conto da Riot sobre Fiddlesticks

Entraram diversas vozes na cacofonia dos mortos, e o medo atingiu um ápice no novo conto da Riot sobre a chegada de Fiddlesticks a League of Legends e a Runeterra.

É dia da atualização 10.7, o que significa que a atualização completa de Fiddlesticks finalmente chegou ao LoL. Para comemorar, o roteirista Jared Rosen escreveu um novo conto explicando como toda uma cidade foi destruída por “contos usados para amedrontar crianças pequenas”.

A cidade de Goldweald foi vítima da caçada irracional de Fiddlesticks. As pessoas estavam desaparecendo uma a uma, e outros rapidamente culparam os “magos” que estavam sendo perseguidos por Demacia.

Quando começaram a caçar os tais magos, eles rapidamente desapareceram. Havia uma voz que parecia um arranhão em metal substituindo as vozes dos cidadãos perdidos. Certa vez, uma garotinha percebeu que havia alguém no campo onde deixavam o velho espantalho, mas ninguém prestou atenção. Deveria ter prestado.

A noite acabou chegando e, com ela, terror eterno para a pequena vila. Em todas as casas trancadas de Goldweald, as luzes esmoreceram e sumiram tão rapidamente quanto as vozes dos moradores. Quando o resto das pessoas tentou encontrar o culpado, o que encontraram foi um pesadelo vivo que consumia qualquer um que ousasse se aproximar.

O Terror Ancestral chegou ao Summoner’s Rift para continuar seu banquete com os campeões do LoL. Experimente jogar com ele e suas habilidades melhoradas na selva em busca de vitórias ranqueadas em abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de abril.