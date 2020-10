As semifinais do Mundial 2020 são quase uma repetição das chaves de 2019

De acordo com "o roteiro", a Top Esports deve vencer a G2 com um placar de 3-0.

Com apenas quatro equipes restantes no Campeonato Mundial de League of Legends de 2020, a chave da semifinal contém a mesma divisão regional e as mesmas sementes da competição do ano passado.

As primeiras sementes da LPL, LCK e LEC estão mais uma vez na rodada semifinal do Mundial ao lado da terceira semente da LPL. Mas a G2 Esports é a única equipe que voltou.

Suporte do Worlds 2020 | Screengrab via LolEsports.com

Em 2019, G2 (primeira semente LEC), SKT (primeira semente LCK), FunPlus Phoenix (primeira semente LPL) e Invictus Gaming (terceira semente LPL) avançaram para as semifinais do Mundial. E este ano, as mesmas sementes exatas chegaram aos quatro primeiros lugares do Mundial 2020 — G2 (primeira semente do LEC), DAMWON Gaming (primeira semente da LCK), Top Esports (primeira semente da LPL) e Suning (terceira semente da LPL).

Isso também significa que, pelo segundo ano consecutivo, as semifinais do Mundial tiveram duas equipes chinesas, uma europeia e uma coreana.

Suporte do mundos 2019 | Screengrab via lol.gamepedia.com

Se “o roteiro” de 2019 for seguido, isso significa que a TES venceria a G2 por 3-0 na final do Mundial 2020. Mas tudo é possível este ano.

Esta não é a única coincidência entre os dois torneios, no entanto. No ano passado, as quartas de final também apresentaram uma situação semelhante ao Mundial 2020. A primeira semente da LPL (TES) conquistou a segunda semente da LEC (Fnatic), enquanto a primeira semente da LEC (G2) venceu a terceira semente da LCK (Gen.G) para uma chance de enfrentar a primeira semente da LCK (DAMWON).

Embora as chances de isso acontecer pareçam muito pequenas, o formato do suporte atual é o culpado. Devido à forma como as equipes são enviadas de seus grupos para a fase de mata-mata, essa situação pode surgir todos os anos, a menos que o formato da chave seja alterado.

O Mundial 2020 continuará no sábado, 24 de outubro, com a G2 vs. DWG às 07h00.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 19 de outubro.