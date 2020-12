As melhores skins Friaca de League of Legends

Uma das melhores maneiras dos fãs do League of Legends celebrarem as festas de fim de ano é pegar seus amigos para um jogo festivo completo com skins da Friaca Irada.

Todos os anos, a Riot Games lança um novo conjunto de temas natalinos para inserir o espírito natalino no jogador baseado em diferentes aspectos da época festiva. A linha de skin do ano passado se inspirou na icônica história de Natal de O Quebra – Nozes com uma linha Frenesi Açucarado ambientada no universo pré-existente de Reino dos Doces de Runeterra.

Embora o Natal no Rift possa não retornar este ano, você ainda pode entrar no espírito natalino com nossa lista de algumas das melhores skins sazonais do jogo, do Inverno Mágico ao Dia Nevado. Embora esses cosméticos não estejam disponíveis o ano todo, as skins Friaca ficam disponíveis para compra durante a época festiva.

Aqui estão as melhores skins temáticas de Natal do Lol.

Nunu e Willump Elfo Natalino (2009)

Embora muitas das skins originais de Friaca não tenham envelhecido graciosamente, o recente retrabalho de Nunu veio com um redesenho para todas as skins existentes, incluindo Nunu e Willump Elfo Natalino. Transformar Willump em um Rudolph gigante e fofo foi um golpe de gênio em nome da Riot. Esta é uma das skins mais fofas da programação da Friaca Irada.

Amumu Presente de Grego (2010)

Todo mundo passou por algum tipo de pesadelo envolvendo presentes durante a temporada de férias. Alguém compra um presente que você não quer, você o embrulha no ano seguinte para economizar algum dinheiro, apenas para perceber que o presenteador original estará assistindo enquanto o presente é desembrulhado. Esse sentimento de pavor festivo é a motivação por trás do Amumu Presente de Grego de 2010, um presente de Natal chorão com um laço amarelo brilhante e tudo.

Heimerdinger Boneco de Neve (2011)

O Natal não seria Natal sem um boneco de neve, e este boneco de neve vem com torres de artilharia, projéteis de bengala de doces e bombas de bola de neve. O reverenciado inventor, desta vez com uma cenoura no lugar do nariz, teve uma reforma invernal no conjunto da Friaca Irada de 2011.

Veigar Noel Macabro(2012)

Não é o seu tradicional Papai Noel, Veigar Noel Macabro traz presentes de entropia e destruição em seu trenó, não exatamente o que você quer encontrar debaixo da árvore na manhã de Natal. Seu Horizonte de Eventos ganhou uma melhoria de Natal com enfeites de Natal, e ele joga um presente gigante em você ao lançar sua Explosão Primordial.

Lulu Inverno Mágico (2013)

Ao contrário de muitas outras skins nesta lista, Lulu Inverno Mágico não é explicitamente uma skin de Natal. Em 2013, a Riot deu sua primeira incursão em um tema mais invernal para suas skins Friaca, em vez de torná-las explicitamente natalinas. Se você adora a temporada de férias, mas não celebra o Natal, então esta skin da Lulu é a escolha perfeita para você entrar no espírito do inverno no Rift com lindas partículas de flocos de neve e Pix assumindo a forma de um Poro alado.

Sejuani Montada em Poro (2014)

Se fossemos classificar todas as skins da Friaca da melhor para a pior, há uma grande chance de que Sejuani Montada em Poro chegasse ao topo da lista. Completa com um biscoito poro em um pedaço de pau para encorajar seu corcel peludo, esta skin é uma das poucas no jogo que tira vantagem das bolas de pêlo icônicas do LoL. Vamos, é um poro gigante. Como você pode não amar isso?

Snow Dia Nevado (2015)

Bard Dia Nevado, completo com seus pequenos copos de chocolate quente mágico, se tornou uma das skins de Natal mais icônicas do jogo, e por um bom motivo. Se seus efeitos de partículas geladas não bastassem, você se transforma em um pinguim ao fazer uma viagem mágica. Precisamos dizer mais?

Braum Noel (2016)

Não há melhor campeão para assumir o papel de Papai Noel de Runeterra do que Braum. Embora ele seja um pouco mais musculoso do que o Papai Noel tradicional, ele tem o sorriso alegre estonteante e carregado, completando seu conjunto festivo ao substituir seu escudo tradicional por uma lareira de inverno completa com meias de Natal.

Poppy Cervo da Neve (2017)

Uma adição mais recente à lista da Friaca, Poppy Cervo da Neve foi lançada em 2017 como um ajudante amigável para Draven Noel. Completa com um sino na ponta do martelo, ela vai bater em você com o espírito natalino.

Yi Boneco de Neve (2018)

As skins da Friaca 2018 vieram completas com seu próprio conto épico animado em que Mundo, Soraka, Neeko e Master Yi salvaram o mundo da Friaca do malvado Twitch Rei Gelado. Embora todas as skins do Inverno Mágico de 2018 tenham sido excelentes, Master Yi ganha a melhor do ano simplesmente porque sua espada é uma cenoura. O que mais você poderia pedir da Riot?

Ziggs Frenesi Açucarado (2019)

Ziggs é um dos poucos campeões a receber duas skins do tema, e esta é para todos os amantes de doces de Natal. Completo com um campo minado de bombons e uma animação explosiva de volta à base de cupcakes, o Especialista em Hexplosivos recebe um toque açucarado para a temporada de férias.

Com 41 dos campeões do LoL agora tendo skins de Friaca, há muitas composições de equipe que você pode usar com amigos ou em seus jogos ranqueados, se você quiser um time cheio de campeões temáticos de Natal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 25 de dezembro.