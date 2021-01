As melhores skins de Tahm Kench em League of Legends

Tahm Kench se juntou ao League of Legends em 2016. Desde seu lançamento, houve apenas duas skins adicionais na loja para o campeão, com o lançamento mais recente em janeiro de 2019.

Com apenas três skins, Tahm Kench tem um dos menores números de skins de qualquer campeão no jogo. Mas as skins disponíveis são todas bem trabalhadas e dão um toque único à aparência do campeão.

Aqui estão todas as skins de Tahm Kench classificadas em ordem de nossas favoritas.

3) URF Kench

Imagem via Riot Games

URF Kench dá seu próprio toque humorístico ao campeão. Nesta skin, Tahm Kench pode ser visto usando uma tiara e um babador de lagosta com uma enorme metralhadora amarrada às costas. Lançado como parte da linha de skins do URF, esta skin do Tahm Kench é uma das mais comumente vistas no jogo.

Os jogadores que quiserem obter esta skin ficarão felizes em saber que ele continua disponível na loja por um preço de 975 RP.

2) Tahm Kench Mestre-Cuca

Imagem via Riot Games

Como a skin de lançamento de Tahm Kench, Mestre-Cuca é a skin mais divertida para o campeão em que ele veste um traje de chef de sushi. Esta skin possui efeitos de áudio e visuais exclusivos para se adequar ao tema da skin. Fora a mudança de roupa óbvia, Tahm Kench tem uma pele laranja brilhante neste visual, em oposição à pele verde tradicional.

Este item cosmético ainda está disponível para compra e, por apenas 975 RP, definitivamente vale a pena pegar para jogadores que usam o campeão com frequência.

1) Tahm Kench Imperador das Moedas

Imagem via Riot Games

Apresentado durante o evento do Ano Novo Lunar de 2019, Tahm Kench Imperador das Moedas é a skin mais complexa disponível para o campeão. A skin muda a aparência do campeão e faz com que ele vista roupas tradicionais, assim como texturas de personagem completamente diferentes. Esta skin legado apresenta uma gama de cromas disponíveis que podem personalizar ainda mais a aparência do campeão, oferecendo diferentes opções de cores.

Os jogadores que quiserem colocar as mãos nesta skin terão que esperar até que o Cofre Legado seja aberto novamente, já que ela não está mais disponível. Assim que o cofre estiver aberto, a compra desta skin custará 1.350 RP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de janeiro.