As melhores maneiras de ganhar pontos com o novo evento Sentinelas da Luz de League of Legends

O mais novo evento Sentinelas da Luz da Riot Games já está em andamento, e os fãs de League of Legends estão bem no meio dele quando se trata da experiência narrativa no cliente. O sistema de pontuação, no entanto, já foi criticado como muito “grindy” para alguns jogadores, uma vez que as pessoas precisam de uma quantidade significativa de jogos para desbloquear uma história específica e marcos de emblemas.

Quer seu campeão abata, assista, faça pontuação de visão ou elimine monstros épicos, as pessoas estão tentando encontrar maneiras de acumular pontos rapidamente para que possam obter a emocionante história por trás do evento, bem como os doces emblemas Sentinelas escondidos atrás das camadas de cada região.

Aqui estão algumas das melhores maneiras de ganhar pontos no evento Sentinelas da Luz.

Apenas continue posicionando sentinelas

Os pontos de pontuação de visão estão vinculados a Gwen, que precisa de pontuação de visão 15/23/32 para obter recompensas correspondentes de 3/6/8 pontos. No início, esses oito pontos são importantes para aumentar os pontos que você consegue com os abates, assistências e outros objetivos, e são muito fáceis de conseguir.

Apenas use constantemente sua Stealth Ward, Farsight Alteration e Control Wards para aumentar sua pontuação, enquanto também usa Zombie Ward para aparecer em sua própria visão ao limpar wards inimigos nos pincéis. Isso não só vai te dar pontos fáceis, mas também vai ajudar sua equipe no longo prazo. Melhor visão geralmente significa melhores configurações para mais mortes, assistências, controle objetivo e vitórias, o que em última análise significa mais pontos para você.

Jogue ARAM ou Ultimate Spellbook para jogos rápidos e muitos abates

Os ARAMs geralmente são voltados para jogadores que não querem comprometer muito tempo ou esforço em alguns jogos do LoL com seus amigos. Eles foram feitos para ser rápidos, furiosos e geralmente sangrentos o suficiente para causar uma boa quantidade de abates em um curto período de tempo.

Por causa disso, os jogadores podem facilmente atingir marcos de dois dígitos por abates e assistências em seus jogos. Existem também seis estruturas para destruir no ARAM, com quatro torres, um inibidor e o Nexus disponíveis. Em pouco mais de uma hora, os jogadores podiam jogar de três a quatro partidas. A menos que a composição da equipe seja drasticamente unilateral, você pode contar com a coleta de muitos pontos para o próximo nível na região.

Na mesma linha, o novo modo de jogo do LoL, Livro Supremo de Ultimates, é tão rápido e sangrento quanto os jogadores obtêm uma ultimate gratuita para substituir um de seus feitiços de invocador. Uma partida pode tornar-se uma bola de neve rapidamente, o que significa que um jogador pode acumular muitos abates e assistências no caminho para a vitória, enquanto também pega objetivos, estruturas e defesas ao longo do caminho.

Use skins Destruídas ou Sentinelas

Se você foi uma das muitas pessoas que comprou uma skin Destruída ou Sentinela, também receberá dois pontos se jogar uma partida gerenciada com o cosmético. Infelizmente para os jogadores, este bônus só funcionará com as novas skins introduzidas no jogo para este evento.

A paciência lhe trará o dobro de pontos

Se você não conseguir jogar tantos jogos quanto gostaria durante a primeira semana do evento, não se preocupe. O produtor de eventos da Riot, 84slashes diz que após a primeira semana, a progressão no evento deve ser mais rápida devido aos pontos dobrando a cada semana e cada novo Sentinela trazendo outra fonte de pontos.

Durante a primeira semana de jogo, atingir o objetivo de Lucian de um abate lhe dá um ponto de evento. Na segunda semana, no entanto, um abate renderá dois pontos e, na semana três, um abate renderá três pontos. Todos os objetivos dos outros campeões aumentam de maneira semelhante quanto mais tempo o evento durar, o que deve facilitar sua escalada.

Se você quiser experimentar todo o enredo de Sentinelas da Luz, terá até terça-feira, 10 de agosto para ganhar pontos, ganhar emblemas e ajudar as forças da luz a afastar Viego e a Névoa Negra.

