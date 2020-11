As melhores builds para a selva na pré-temporada de League of Legends de 2021

Com o recente retrabalho de itens na pré-temporada de 2021 de League of Legends, a maioria dos jogadores na selva não tem ideia do que fazer, considerando que não há mais itens da selva para que você precise comprar. Seu Golpear será atualizado automaticamente no item inicial da selva, para que você possa comprar o que quiser, como qualquer outra rota, sem ter que investir ouro em um item de selva especializado.

Esta lista inclui builds de selva para vários arquétipos que devem ajudá-lo a decidir quais itens comprar para que você possa dominar seus jogos e obter uma vantagem inicial na próxima temporada 11 do LoL.

Aqui estão algumas das melhores builds de selva da pré-temporada.

Assassino de DdA

Runas

Screengrab via Riot Games

As runas para assassinos de DdA não passaram por mudanças significativas. Dominação é a árvore principal para ir como um assassino da selva com a árvore secundária sendo flexível. Você pode tentar obter Precisão pelo Triunfo ao lado de Coup de Grace ou obter Feitiçaria para os bônus de dano de ataque.

Itens

Screengrab via Riot Games

Os assassinos de DdA tornaram-se um dos arquétipos mais fortes do jogo em várias rotas após o retrabalho de itens. Você pode obter muita letalidade desde o início, sem ter que investir dinheiro para atualizar seu item da selva. O melhor item letal para atacar é Crepúsculo de Draktharr como um item Mítico. Isso o deixará forte e lhe dará um efeito de invisibilidade incrível, permitindo que você se desloque em lutas após um abate.

Passos de Mercúrio: Estas devem ser suas botas principais em cada jogo, tanto pela resistência mágica adicional quanto para a tenacidade concedida. Mas se você estiver enfrentando composições com foco em DdA, opte por Botas Galvanizadas de Aço.

Crepúsculo de Draktharr: Este item Mítico permite que você sobreviva em lutas de equipe facilmente obtendo abates de campeão. Eles reiniciam o tempo de recarga do efeito, tornando você invisível por um breve período de tempo e tornando seu próximo ataque mais forte. É um ótimo primeiro item para comprar, pois aumenta seu dano direto durante suas emboscadas.

Lâmina Fantasma de Youmuu: Este é um ótimo item de letalalidade para ajudá-lo a se mover mais rápido pelo mapa. Isso permitirá que você passe de um objetivo a outro em menos tempo, economizando segundos cruciais ao longo de todo o jogo.

Limiar da Noite: Este é um item defensivo decente com um belo efeito de escudo mágico. Ele permite que você enfrente os inimigos com um pequeno escudo para bloquear sua primeira habilidade. Se não houver habilidades significativas para bloquear no time adversário, no entanto, fique à vontade para pegar outro item de defesa como Hexdrinker.

Rancor de Serylda: Este item é obrigatório contra campeões que acumulam armadura. Ele concede 30% de penetração de armadura junto com 45 de dano de ataque e 20 de aceleração de habilidade, que são três estatísticas valiosas. Com os tanques se tornando mais comuns, esse item é ótimo para comprar desde o início.

Anjo Guardião: Este é um ótimo item de defesa para aumentar sua expectativa de vida e dar a você algum DdA adicional também. É viável como um terceiro item.

Campeão de PdH

Runas

Screengrab via Riot Games

Dominação continua sendo uma árvore primária para a maioria dos campeões da selva com PdH devido às runas úteis que possui. Colheita Sombria com Golpe Desleal lhe dará muito dano extra no início, Caça Incansável fará você se mover mais rápido pelo mapa e Globos Oculares aumentará seu PdH depois que você abater. A árvore secundária de Feitiçaria visa torná-lo mais forte no rio e mais rápido no mapa.

Itens

Screengrab via Riot Games

Os campeões de PdH na selva imitam a maioria dos campeões do meio com suas opções de itens agora. Depois de perder a habilidade de atualizar um item da selva, você pode se concentrar na compra de itens Míticos ou Lendários como em outras rotas.

Sapatos de feiticeiro: são uma escolha sólida de botas para aumentar seu dano geral. Você pode comprá-lo como um primeiro item se estiver indo para um estilo de jogo com foco em emboscadas. Isso aumentará o dano geral de explosão, além de torná-lo mais rápido no mapa.

Colhedor Noturno: Este item é perfeito para a maioria dos campeões de PdH, pois não tem um tempo de recarga longo e pode ser ativado contra todos os campeões inimigos. Ele permite que você cause uma boa quantidade de dano de explosão em cima do seu kit a cada 40 segundos. O bônus Mítico também é ótimo, aumentando sua aceleração de habilidade para cada item Lendário.

Perdição de Lich: O meta da selva é orientado para muitos campeões assassinos de PdH, então obter este item para aumentar seu dano de explosão é uma ótima escolha. A combinação de Colhedor Noturno com Perdição de Lich permitirá que você derrube a maioria dos inimigos durante uma emboscada.

Ampulheta de Zhonya: Com tantos danos no jogo, um item de defesa é ótimo para um caçador de PdH. Zhonya ficou mais barato, então você não precisa mais cobrar impostos das outras rotas para comprá-lo.

Capuz da Morte de Rabadon: Se você está obtendo muito ouro, pode investir no item de PdH mais caro para aumentar muito o seu dano. Em certos campeões, como Evelynn ou Ekko, você pode correr atrás de seu item Mítico para tornar sua explosão inicial ainda mais mortal.

Cajado do Vazio: com muitos tanques no jogo, você precisa desse cajado para poder causar danos neles. Se o seu meio não estiver indo bem, sua equipe dependerá principalmente de você da selva para carregá-la, então é importante ser capaz de lidar com todas as ameaças.

Tanque

Runas

Screengrab via Riot Games

Com os tanques se tornando mais populares na selva, é importante saber que a árvore Determinação é a opção principal para a maioria deles. Você deseja que Pós-choque se torne uma máquina impossível de matar devido ao seu efeito nos primeiros segundos de uma emboscada ou luta de equipe. Outras runas notáveis ​​são o Condicionamento junto com o Crescimento Excessivo para torná-lo mais forte quanto mais tempo de jogo passar.

A árvore secundária é a Inspiração para as botas de velocidade gratuitas, junto com alguns itens de aceleração de habilidade e feitiço de invocador. Mas contra uma equipe focada no controle de grupo, ir com Precisão para Lenda: Tenacidade e Triunfo também faz maravilhas.

Itens

Screengrab via Riot Games

Os últimos itens de tanque retrabalhados estão bastante roubados, permitindo que a maioria dos campeões que podem comprar um ou dois itens da lista acima se tornem rapidamente uma força no Rift. Égide de Fogo Solar foi apelidado de Funfire Wincape (Capa da Vitória na Queimação por Diversão) na comunidade devido ao quão forte ele é agora, permitindo que você derrube a maioria dos campeões com ele sozinho.

Passos de Mercúrio: Esta é uma ótima opção de bota para aumentar sua tenacidade e resistência mágica. Contra campeões de DdA, tente obter Botas Galvanizadas de Aço.

Égide de Fogo Solar: Este é um dos itens mais quebrados do jogo no momento. Tem um efeito de acúmulo além do antigo efeito de dano, tornando-o forte para qualquer campeão de tanque no jogo.

Abraço Demoníaco: a maioria dos tanques, como Zac, Amumu e Nunu, podem adquirir este item para permitir que eles destruam qualquer campeão do time adversário. O efeito de acúmulo de dano da Égide junto com o dano máximo à vida deste item o tornará mais mortal do que um assassino.

Armadura de Espinho: Com tantos efeitos de cura no jogo, é importante ter alguma redução de cura, e este item é a melhor opção para isso.

Presságio de Randuin: O novo Randuin tem uma ótima passiva, reduzindo o dano recebido de ataques básicos em cinco por 1.000 pontos de vida máxima.

Coração Congelado: este item compartilha a mesma passiva que a do Randuin, mas a redução da velocidade de ataque em área junto com as estatísticas concedidas por ele o torna valioso. Você pode escolher qualquer um dos itens ou ambos por causa da força deles.

Lutadores de DdA

Runas

Screengrab via Riot Games

Ir para a árvore de Precisão e Determinação como secundária permaneceu uma prioridade para a maioria dos lutadores. Embora você possa ir para Dominação para algum dano adicional no início, a maioria dos jogos dura mais de 25 minutos, tornando a árvore de Determinação eficiente a longo prazo.

Itens

Screengrab via Riot Games

Os itens Míticos mais recentes são benéficos para os lutadores, abrindo muitas opções. Você não tem mais que fechar a Força da Trindade de primeiro item e, em vez disso, tem uma grande variedade de escolhas. Um dos itens Míticos mais procurados é Hemodrenário, que dá a você um ativo semelhante ao Q do Darius, tornando o campeão basicamente obsoleto, já que todos podem ter sua sustentação.

Passos de Mercúrio: Estas são ótimas botas para usar devido à tenacidade que elas dão a você ao lado da resistência mágica. Devido ao fato de que você terá como objetivo obter estatísticas ofensivas, ter a resistência mágica adicional para evitar que os campeões de PdH inimigos o explodam é crucial.

Hemodrenário: Este é essencialmente um Q do Darius como um item Mítico. A combinação de vida, dano de ataque, aceleração de habilidade e o efeito ativo tornam este um primeiro item eficiente, dando a você uma ampla gama de possibilidades para vencer os inimigos.

Hidra Raivosa: A nova Hidra Raivosa não tem mais um efeito ativo, mas ainda é um ótimo item de se obter devido à sua passiva. As estatísticas concedidas por ele farão de você uma máquina mortal.

Cutelo Negro: Este é um item básico contra campeões que acumulam armadura. Ele concede a você muita aceleração de habilidade, vida, dano de ataque e uma nova passiva para causar muitos danos.

Dança da Morte: ligeiramente reformulada durante a revisão dos itens, a Dança da Morte não concede mais resistência mágica. Mas ainda continua sendo um dos melhores itens.

Anjo Guardião: No geral, o Anjo Guardião é um ótimo item. Ele permite que você ganhe uma segunda chance e volte à vida depois de morrer, pronto para a segunda rodada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 18 de novembro.