As celebrações do Orgulho LGBTQ+ de 2021 da Riot chegaram, cosméticos gratuitos disponíveis em todos os jogos

A celebração do Orgulho LGBTQ+ está alcançando todos os mundos da Riot Games, permitindo que os jogadores celebrem a inclusão, independentemente do jogo que estejam jogando.

Começando hoje, 17 de maio, o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a Riot está dando início às festividades do Orgulho LGBTQ+ com celebrações em todos os seus jogos. O conteúdo relacionado ao Orgulho LGBTQ+ está definido para lançamento em cada jogo a partir de agora e durante o mês.

Em League of Legends, os jogadores podem receber os vários ícones de jogador de arco-íris poro denotando as diferentes identidades da comunidade LGBTQ+ e terão acesso a novas missões que os premiarão com emotes com o tema Orgulho LGBTQ+. Trilhas personalizadas de guarda territorial também retornarão para jogadores que usam esses ícones e serão ativadas até o final de junho.

Os jogadores do Teamfight Tactics também terão acesso a esses ícones de jogador, mas também terão novos acessórios exclusivos para o jogo. Ao completar uma nova missão, os jogadores terão acesso a vários novos booms com o tema Orgulho LGBTQ+ nas várias combinações de cores das bandeiras LGBTQIA +. Equipar um ícone de poro de arco-íris no TFT trará as trilhas da guarda territorial para a Convergência, desta vez para as Pequenas Lendas desfrutarem.

Em Legends of Runeterra, novos ícones de poro de arco-íris estarão disponíveis para jogadores a partir de 19 de maio em um pacote gratuito através da loja. Este pacote inclui um novo emote apresentando Tyari, o Viajante, bem como um novo Guardião, Ellie, o Elefante. Os jogadores do Wild Rift receberão esses ícones por meio de novas missões que também garantem um novo emote e uma nova trilha de guarda territorial.

Os jogadores de VALORANT terão que esperar um pouco mais para acessar a celebração do Orgulho LGBTQ+ dentro do jogo. A Riot revelou que mais informações sobre a celebração do jogo FPS chegarão conforme o mês do Orgulho LGBTQ+ se aproxima.

Além das celebrações no jogo, de 1º de junho a 31 de julho, novos produtos com o tema Orgulho LGBTQ+ estarão disponíveis na Riot Games Store, incluindo canecas, camisetas, ventiladores de mão e mais com designs de sentinelas nos estilos de bandeira LGBTQ+. Todos os lucros irão para o projeto It Gets Better.

Os jogadores agora podem aproveitar as celebrações do Orgulho LGBTQ+ nestes jogos e acessar novos cosméticos gratuitamente em suas lojas no jogo, com mais cosméticos inclusivos em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 17 de maio.