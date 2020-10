As 8 melhores skins de Halloween de League of Legends

Em League of Legends, as skins são uma ótima forma de mostrar seu estilo. Suas histórias acrescentam à narrativa do jogo e seus visuais ajudam os jogadores a entrarem no espírito da festa.

O Halloween se aproxima e, mesmo que por aqui não haja abóboras e esqueletos por toda parte, a Riot Games já vai começar o novo evento Contos do Rift. Além da nova linha de missões a completar, a Riot vai aproveitar a ocasião para lançar mais algumas skins temáticas de Halloween, que, como sempre, serão icônicas.

Considerando que essas skins ficam disponíveis por tempo limitado na loja do jogo, é preciso comprar logo. No resto do ano, dependemos da sorte de consegui-las nos baús hextec, e as chances de conseguir uma skin limitada do LoL não são tão altas. No entanto, a Riot sempre traz de volta as skins de datas comemorativas quando os eventos se aproximam, então você também pode esperar mais um ano para comprar a skin se perder a chance.

É lógico que as favoritas pessoais de cada um costumam ter mais a ver com os campeões favoritos, mas tentamos nos basear no visual da skin e em quão bem se encaixam no tema de Halloween.

Confira as melhores skins de Halloween de League of Legends.

Blitzcrank Caldeirão da Bruxa

Blitzcrank Caldeirão da Bruxa — Imagem via Riot Games

Blitzcrank funciona bem na rota, mas o fato de seu corpo e sua cabeça serem estranhamente desproporcionais pode incomodar.

Na skin Blitzcrank Caldeirão da Bruxa, o suporte é um caldeirão que foi aprimorado com o objetivo de auxiliar Miss Fortune Feiticeira.

Custando 1.350 RP, o corpo de caldeirão de Blitzcrank tem o formato clássico de abóbora, mas a cabeça do campeão não existe e dá lugar a um olho de aparência maligna. Parece um pouco o olho de Vel’Koz, mas não parece haver nenhuma conexão oficial entre eles, ao menos segundo os Contos do Rift.

Capeteemo

Capeteemo -— Imagem via Riot Games

É difícil encontrar alguém que realmente goste de jogar contra um Teemo, por mais fofo que o campeão possa parecer. Esse ridículo transforma todo jogo em uma versão 3D do clássico Campo Minado e sua skin de Halloween é a representação perfeita disso.

Capeteemo custa 1.350 RP e é uma skin favorita de quem joga de Teemo. Com essa versão da bolinha de pelos sinistra, é ainda mais irritante pisar em suas minas, e você pode acabar sentindo vontade de trocar de lugar com alguém mais resistente a seus truques.

Conde Klédula

Conde Klédula — Imagem via Riot Games

A rota superior é onde se encontram muitos dos jogadores mais destemidos do LoL. Não é uma rota nem um pouco fácil, o que faz com que a vitória seja ainda mais satisfatória. O jogador da rota superior deve conseguir prever onde o caçador inimigo está e antecipar as rotações do meio, e isso pode ser bem mais difícil quando se enfrenta um vampiro.

O Conde Klédula é uma versão do campeão maluco para Drácula, e sua fiel montaria Skaarl o acompanha como um morcego.

Só o morcego ambulante já seria suficiente para justificar o preço de 1.350 RP. Mas, se isso ainda não convencer você, confira as animações das habilidades do Conte Klédula, que são verdadeiras obras de arte.

Tristana Feiticeira

Tristana Feiticeira — Imagem via Riot Games

Tristana é uma das atiradoras mais confiáveis do jogo. Seus mecanismos de fuga sempre a afastam de problemas, e combinam muito bem com o visual de uma bruxa em uma vassoura.

Custando 1.350 RP, Tristana Feiticeira substitui as armas por um caldeirão. Seria interessante imaginar Blitzcrank Caldeirão da Bruxa como se fosse o caldeirão de Tristana passando a ter consciência de si e do mundo ao seu redor, mas as duas skins não estão conectadas.

Além de as cores e habilidades combinarem muito bem, Tristana Feiticeira também tem algumas das melhores falas dos Contos do Rift.

Elise Feiticeira

Elise Feiticeira — Imagem via Riot Games

Uma das mais novas integrantes da linha Contos do Rift, Elise Feiticeira, eleva o nível do Halloween a um patamar até então nunca visto.

Elise Feiticeira custa 1.350 RP e tem um tema roxo e alguns dos melhores efeitos já usados em skins. Suas aranhas se transformam em pequenas abóboras, um sonho para os fãs de Elise que também gostam do Halloween.

Annie FrankensTibbers

Annie FrankensTibbers — Imagem via Riot Games

Ao todo, há quatro tipos de skins Contos do Rift: Bruxas, Vampiros, Monstros e Fantasiados. Considerando o alto nível das três primeiras categorias, os Fantasiados precisam de toda ajuda possível para sobreviver à noite.

Lançada em 2011 e custando 975 RP, Annie FrankensTibbers é uma das skins de Halloween mais antigas do LoL. Mas não se engane pelo preço e pela data de lançamento, já que a skin e suas animações verdes ainda estão entre as melhores da linha. O cabelo de Annie está perfeito e Tibbers rouba o show como um Frankenstein gigante.

Hecarim-sem-cabeça

Hecarim-sem-cabeça – Imagem via Riot Games

O filme do Motoqueiro Fantasma teve uma sequência, mas os que esperavam um terceiro filme não tiveram muita sorte. Já os fãs de League of Legends podem jogar com o próprio Motoqueiro Fantasma, em forma de Hecarim.

O campeão tem várias skins que o transformam em um monstro flamejante, mas só uma delas transforma sua cabeça em abóbora, e é só isso que importa.

Custando 975 RP, Hecarim-sem-cabeça pode ser uma linda decoração de Halloween para o seu jardim quando não estiver decepando inimigos nas rotas.

Brand Zumbi

Brand Zumbi — Imagem via Riot Games

As skins raras têm novas animações e novas falas. Mas uma animação que mude totalmente o andar do personagem é algo que fica restrito à elite.

Muitas skins de Halloween vieram depois de Brand Zumbi, mas não parece exagero dizer que esta continua com seu posto garantido como a melhor do tema.

Custando 1.820 RP, Brand Zumbi tem chamas verdes por todo seu corpo e em suas habilidades. A voz de zumbi está perfeita, e o efeito cartunesco da animação faz com que seja muito divertido jogar com ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de outubro.