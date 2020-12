As 6 melhores skins de League of Legends em 2020

A Riot Games se manteve consistente e vigilante em termos de itens cosméticos para League of Legends e 2020 não foi exceção. Os desenvolvedores realmente se esforçaram muito e lançaram 120 skins no último ano, o maior número de skins lançadas em um mesmo ano até hoje.

Apesar de todas as skins lançadas em 2020 terem sido impressionantes de formas diferentes, alguns lançamentos realmente deixaram os fãs no chão. Algumas skins simplesmente estavam em nível mais alto em termos de design, efeitos especiais e criatividade. Confira algumas das skins que se destacaram em 2020.

Gnar Astronauta

Uma skin que passou um pouco despercebida em comparação às outras da lista foi Gnar Astronauta, lançada em maio. Essa foi uma ótima skin, já que a criatura ganhou duas formas diferentes com designs diferentes.

Em sua versão mini, Gnar veste um traje de astronauta com visor dourado, cobrindo as orelhas, mas deixando a cauda de fora. Ele ataca com um bumerangue em estilo futurista e, na animação de retorno, ele persegue uma nave com dois aliens de gosma dentro.

Ao se transformar, no entanto, Gnar sai de seu traje e se torna um monstro espacial enorme e feroz. A única coisa que sobra do traje é o capacete, porque o resto é reduzido a retalhos. Ele ataca com socos poderosos e joga um satélite em seus inimigos com a habilidade do Q.

É uma skin incrível que ficou um pouco esquecida, porque poucos estão jogando com Gnar neste ano. Esperamos que o Yordle seja mais usado e apareça mais em 2021.

Lee Sin Dragão da Tormenta

Lee Sin só recebeu uma skin no ano, no início de outubro — mas foi uma das boas. O Monge Cego entrou para a nova leva da linha Dracomante, um universo alternativo onde alguns campeões são abençoados com o poder de dragões.

Lee Sin Dragão da Tormenta é uma skin impressionante, com direito a nova voz, áudio e efeitos eletrizantes, além de animações de ataque que fazem você sentir o poder no seu teclado. Todas as habilidades têm efeitos temáticos de dragões e os efeitos de luz brilham em todas as suas ações.

Lux Cósmica/Cosmos Negro

Lux Cósmica é outra skin de universo alternativo, onde os campeões representam seres celestiais que têm o poder de moldar o universo como quiserem.

Nesse universo, Lux é o braço direito da rainha das estrelas, Ashe Rainha Cósmica. Com seus poderes, ela move constelações e mantém o universo em ordem quando as coisas começam a se complicar. Mas ela também tem um segredo obscuro: pode trair a rainha e todos os seus aliados.

A skin tem duas versões que podem ser adquiridas, uma delas Cósmica e a outra corrompida pela Estrela Negra. As duas são cosméticos lindos, com nova narração e visual e som etéreos. Ela também joga Beat Saber com asteroides em sua animação de dança, o que é maravilhoso.

Senna Velho Oeste

Monte no cavalo e prepare-se para a batalha com Senna Velho Oeste. Se você gostar de jogar na rota inferior, seja como atirador ou suporte, essa skin será o epítome do velho oeste do LoL.

De sua arma se transformando em cavalo mecânico com um bônus de velocidade de movimento a suas novas falas, Senna pode ser uma das melhores skins Velho Oeste já lançadas. Seus novos efeitos visuais e sonoros também são de primeira linha, com direito a sinos, barulhos antigos de tiros e correntes.

Thresh Florescer Espiritual

O evento Florescer Espiritual foi um dos maiores sucessos de 2020 e trouxe diversas skins lindas no meio do ano. A mais linda de todas elas, no entanto, foi a de Thresh, já que pudemos ver em primeira mão a aparência do Guardião das Correntes como humano.

Ele teve direito a nova narração, efeitos visuais e sonoros belíssimos e a habilidade de se transformar de sua forma demoníaca em sua forma humana dentro do jogo. As almas de sua passiva também mudaram, passando de artes mais simples a flores que flutuam no Summoner’s Rift, e sua dança traz uma nova música saída diretamente da lanterna.

Se quiser ajudar Thresh a coletar algumas almas, essa skin é para você.

Seraphine K/DA ALL OUT

A única skin Ultimate do ano, a skin de lançamento de Seraphine entrou para a lista pela forma única de desbloquear duas formas adicionais do item cosmético.

Quando a skin é adquirida, você automaticamente passa a ter acesso à versão Indie, em que a Cantora Sonhadora usa roupas casuais e seu palco flutuante é temático de violão. Para desbloquear as formas Estrela em Ascensão e Superestrela de Seraphine, no entanto, você deve completar uma série de missões dentro do jogo que representam a jornada de Seraphine como artista.

Cada forma de Seraphine K/DA ALL OUT tem novos efeitos visuais e sonoros e toca uma música diferente relacionada a cada estágio de sua carreira, seja “POP/STARS” da K/DA ou sua nova faixa “MORE”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de dezembro.