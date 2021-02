As 5 melhores skins de Jinx em League of Legends

Quando se trata das melhores skins para os campeões atiradores em League of Legends, é difícil não mencionar Jinx.

Jinx possui um kit versátil para um campeão atirador com um ataque básico que pode ser disparado de vários alcances, uma armadilha e um laser de longo alcance que causa dano e causa lentidão nos inimigos.

Nos últimos sete anos, Jinx recebeu uma variedade de skins para personalizar sua aparência. Algumas delas estão disponíveis para compra, enquanto outras estão disponíveis apenas durante períodos de tempo limitados.

Aqui estão algumas das melhores skins para Jinx em League of Legends.

As cinco melhores skins de Jinx em League of Legends

Imagem via Riot Games

Jinx Cupido Mortal

Imagem via Riot Games

Como parte do tema Arrasando Corações durante o evento do Dia dos Namorados de 2020, Jinx Cupido Mortal é incrivelmente detalhada com remodelações completas de seu personagem e modelos de armas. Esta skin tem uma paleta de cores clara, brilhante e divertida que pode ser personalizada ainda mais usando cromas. Falando neles, existem sete variantes diferentes.

Infelizmente, para os jogadores que querem essa skin, você terá que esperar até que o cofre Legado seja aberto novamente, pois a skin não está disponível no momento.

PROJETO: Jinx

Imagem via Riot Games

Uma das skins mais exclusivas de Jinx, PROJETO: Jinx concede à campeã um estilo Cyberpunk completo com armas a laser e membros mecânicos. Em comparação com suas outras skins, PROJETO: Jinx é uma das poucas opções que opta por algo mais baseado em ficção científica. Esta skin também está disponível em uma variedade de cores, oferecendo cromas de acordo com a preferência do jogador.

Se você está procurando algo diferente para Jinx, esta é uma ótima opção a se considerar e você pode comprar por 1.350 RP na loja.

Jinx Elfa Ambiciosa

Imagem via Riot Games

Esta skin com tema natalino para Jinx incorpora muitas das características do Natal. A Jinx Elfa Ambiciosa veste trajes de Natal ao lado de suas armas. Um dos principais aspectos que dão a esta skin sua vibe lúdica única são as modificações em suas armas, incluindo sua minigun, que agora é um trem de brinquedo, e seu lançador de foguetes, que parece ser um presente com alguns olhos no topo.

Se você está procurando uma skin que vai parecer divertida e cômica toda vez que você usá-la, Jinx Elfa Ambiciosa é uma ótima escolha. Mas você precisará esperar até que o cofre legado seja aberto novamente para ter a oportunidade de comprar.

Jinx Fogos de Artifício

Imagem via Riot Games

Jinx Fogos de Artifício foi apresentada para celebrar o Ano Novo Chinês em 2015. A inspiração para esta skin é clara, vestindo roupas fortemente inspiradas na China e empunhando armas com estilo de cabeça de dragões. Os detalhes usados ​​para criar essa skin são impressionantes e, por sua vez, deu à campeã as armas mais bonitas de todas as skins disponíveis. Em 2015, as opções de cromas foram introduzidas para esta skin que oferece aos jogadores a capacidade de comprar uma variedade de cores alternativas.

Por apenas 1.350 RP, vale a pena pegar esta skin.

Jinx Guardiã Estelar

Imagem via Riot Games

A melhor skin disponível para Jinx atualmente é Jinx Guardiã Estelar. Parte da popular linha de skins Guardiãs Estelares, este look fornece uma estética cósmica para a campeã completa com dois companheiros flutuantes que se transformam em suas armas. Como seria de se esperar, essa skin vem com toda uma gama de recursos e animações exclusivas para dar a ele sua aparência única. Introduzida no jogo em 2016, esta skin ostenta um preço de 1.820 RP. Mas pelo custo, ele oferece o redesenho mais profundo para a campeã de qualquer uma de suas skins.

Se você tiver que escolher uma única skin para comprar para Jinx, independentemente do custo, Jinx Guardiã Estelar é a melhor opção e é uma das melhores skins disponíveis atualmente para a campeã.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 12 de janeiro.