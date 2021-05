Artes atualizadas do Dr. Mundo

Dr. Mundo tem sido um pilar no mundo do League of Legends desde que foi lançado em 2009 como parte dos 40 campeões originais do jogo. Enquanto o jogo continuou a se adaptar e melhorar em termos de aparência, seu visual infelizmente permaneceu antigo e o pobre médico foi deixado na poeira, até hoje.

A Riot Games revelou a atualização visual e mecânica para o Louco de Zaun e suas novas artes estão incríveis. Da skin vermelha brilhante do Mundo Enfurecido ao experiente Diretor Mundo, o grande homem agora deve ter uma aparência mais adequada entre os novos campeões que se juntaram ao elenco do LoL.

“É evidente que Mundo passou por uma provação de modificações e então escapou de algum lugar”, disse Edgar “SpaceReptile” Monteon, o artista do personagem da Riot Games, em um blog de um desenvolvedor anterior. “O tipo de roupa que Mundo usa, assim como suas armas, são um sinal revelador do que aconteceu no passado recente de Mundo, e foi uma explosão de detalhes que corroboraram com essa história.”

Aqui estão todas as artes splash atualizadas do Dr. Mundo.

Dr. Mundo (base)

Mundo Príncipe Congelado

Mundo El Macho

Mundo Carrasco

Sr. Mundoverso

Mundo Mundo

Dr. Mulko

TPA Mundo

Diretor Mundo

Mundo Enfurecido

Mundo Curtindo o Verão

Veja todos esses novos looks quando a grande atualização do Dr. Mundo for lançada em 9 de junho com a atualização 11.12.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de maio.