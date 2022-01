Arcane dispara músicas do LoL no Spotify

Arcane traz um aumento sem precedentes para a conta no Spotify do League of Legends.

As músicas de League of Legends no Spotify em 2021 tiveram um tremendo aumento em novembro e dezembro, de acordo com o League Charts. E a Riot Games e o Arcane da Netflix têm sua parcela de responsabilidade.

Enquanto janeiro a outubro tiveram contagens mensais variando de 65 milhões a 99 milhões, os dois meses finais do ano mostraram uma melhoria radical em relação ao resto do ano, com base nos dados das tabelas do LoL. O número de streams mensais saltou de 92 milhões em outubro para 221 milhões em novembro, quando a série de animação inspirada no LoL, Arcane, foi lançada.

O mês de dezembro teve o maior volume de músicas tocadas, aumentando em 100 milhões em apenas um mês e terminando em 327 milhões no total. Novembro e dezembro, os meses de maior atividade, também marcaram o período da primeira temporada do programa. A conta oficial do LoL no Spotify atingiu impressionantes 26.938.790 ouvintes mensais.

As canções mais ouvidas do LoL reforçam a ideia de que Arcane é o responsável por esse crescimento massivo. “Enemy”, a canção-título de Arcane, é a canção mais popular do momento, com um total de 207.103.321 reproduções. Outras canções da série, como “Playground” e “Get Jinxed”, também surgiram entre as canções mais tocadas da conta.

Além disso, a trilha sonora de Arcane está circulando nos melhores álbuns globais do Spotify, de acordo com o SpotifyCharts, e está entre os álbuns mais populares do mundo por seis semanas consecutivas, fazendo parte da lista desde 25 de novembro.

A Riot Games aumentou substancialmente a sua produção musical. Fora dos projetos Arcane e League, a Riot também iniciou sua iniciativa Sessions, que apresenta música de uso livre inspirada nos personagens de seus jogos. Até agora com uma sessão para Vi e Diana, os longos álbuns apresentam vários artistas e animações para seus respectivos personagens.

O aumento no número de músicas tocadas do LoL é uma prova do crescimento e popularidade de Arcane, bem como do investimento geral da Riot em música.

Artigo publicado originalmente em inglês por Blaine Polhamus no Dot Esports no dia 02 de janeiro.