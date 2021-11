Arcane Ato 2: o que poderia acontecer com base em tudo o que sabemos

A série animada do League of Legends, Arcane, já estreou. Mas os fãs do LoL já querem mais.

Após meses de antecipação crescente, os fãs do LoL finalmente puderam assistir os três primeiros episódios de Arcane em 6 de novembro. Foi fácil para os fãs entrarem na história desde o início já que a Riot lançou recentemente trailers que mostravam o cenário, personagens e partes da trama.

Agora, todos que têm acesso a uma conta da Netflix podem assistir (ou assistir novamente) ao primeiro ato da série do LoL enquanto aguardam o lançamento do segundo conjunto de episódios em 13 de novembro.

Ao colocar um pequeno teaser no final do terceiro episódio, a Riot deu aos fãs de Arcane uma prévia do que vai acontecer no segundo ato.

Aqui está o que sabemos que pode acontecer a partir de agora, com spoilers dos três primeiros episódios.

Screengrab via Riot Games

Vi encontra Caitlyn

Provavelmente alguns anos se passarão entre os incidentes do episódio três e o início do episódio quatro. O teaser após o último episódio mostrou a mãe de Caitlyn com cabelos grisalhos, enquanto outros personagens que encontramos até agora parecem uma versão mais adulta das crianças que já foram.

Vi foi vista pela última vez quando foi levada por Marcus, o segurança de Piltover que estava investigando a explosão que aconteceu no primeiro episódio. Pelos vários trailers, sabemos que ela foi enviada para a prisão. Na verdade, quando Vander é preso no lugar de Vi durante o episódio três, Grayson, a executora com quem Vander tinha um acordo, diz que ele “não vai voltar por muito tempo”. Provavelmente foi uma longa prisão que aconteceu a Vi.

Screengrab via Riot Games

Com o desaparecimento de Vander, tudo vai desmoronar eventualmente, como disse a executora de Piltover. Sem ele cuidando do povo de Zaun e da paz com a superfície, o caos crescerá.

No trailer mais recente, vemos uma Caitlyn adulta, que provavelmente já está trabalhando como Xerife de Piltover, indo em direção a uma prisão. Caitlyn diz que precisa “falar com um dos detentos”. Ela se aproxima da cela de Vi e mostra à condenada um diário com várias anotações, provavelmente sobre os ataques de Jinx em Piltover.

Screengrab via Riot Games

Sabemos que Vi será liberada e irá “tentar encontrar” sua irmã, provavelmente depois de fazer um acordo com Caitlyn. Vi e Caitlyn se encontrarão oficialmente pela primeira vez, e sua primeira interação sabendo que irão colaborar muito no futuro para garantir a segurança de Piltover pode ser um momento importante.

O que aconteceu com Powder?

Embora o caminho de Vi nos próximos episódios seja prenunciado em teasers e trailers, sabemos pouco sobre sua irmã, Powder.

Depois que Vi bate nela e diz que ela dá azar (em inglês, Vi a chama de “Jinx”), Silco encontra Powder chorando ao lado do cadáver de Vander. No final do episódio três, Silco promete que os dois vão “mostrar a eles” do que são feitos. A partir de sua interação, os fãs poderiam teorizar que ele toma Powder sob sua proteção, cultivando seu talento para criar armas e atirar, que já apareceu nos três primeiros episódios.

Tanto o último trailer quanto o teaser do terceiro episódio mostram Powder usando a tocha que ela recebeu de sua irmã Vi antes dela e os outros irem para as docas para tentar salvar Vander. Ao dar a tocha à powdre, Vi diz: “onde quer que esteja, é só acender e eu vou te achar. Eu prometo.”

Ainda não se sabe ao certo por que Powder usaria algo que pudesse ajudar Vi a encontrá-la, especialmente depois de um longo tempo quando ela pensou que Vi a havia abandonado. Powder pode estar tentando se reunir com sua irmã ou ela está se usando como isca para capturar Vi por ordem de Silco.

Screengrab via Riot Games

Powder tornando-se Jinx

Os fãs do LoL adoraram Jinx desde o momento em que ela foi lançada. Ela rapidamente se tornou uma das campeãs mais amadas do LoL, graças à sua personalidade caótica e videoclipe cativante.

Não é nenhuma surpresa que sua popularidade tenha se mantido em Arcane também. Desde os primeiros trailers, os fãs puderam ver uma pequena Powder olhando para o mundo com olhos maravilhados e admirados por sua irmã mais velha.

No entanto, sabemos que chegará o momento em que teremos que dizer adeus à inocente Powder e dar as boas-vindas a Jinx, o Gatilho Desenfreado.

Screengrab via Riot Games

A nova droga que Silco usou nos primeiros episódios pode ter alguma influência na mudança de Powder, mas os fãs podem vislumbrar aspectos mais complicados da natureza de sua transformação durante o primeiro ato da série animada. Powder teve uma infância difícil e, ao contrário de sua irmã, ela mostrou sinais de um colapso mental, primeiro quando Vi a deixa para ir salvar Vander, e depois quando Vi parece ter abandonado Powder novamente depois de chamá-la de “azarada” (ou Jinx, em inglês).

Com tudo o que ela tem passado, tudo o que precisa é um pequeno empurrão de alguém ou algo para quebrar completamente a Powder e trazer Jinx para fora.

Onde está Ekko?

Especulações sobre a figura mascarada lutando contra uma Powder crescida no trailer acontecem desde o lançamento do vídeo. Para os adeptos do LoL, este personagem tem um design desconhecido, com acessórios e armas nunca antes vistas. Isso fez muitos jogadores pensarem que a figura mascarada poderia ser o próximo atirador, anunciado no roteiro de campeões em setembro.

Screengrab via Riot Games

No entanto, a figura mascarada pode ser um Ekko adulto. Um post no Twitter mostrou uma linha de produtos relacionadas ao Arcane, incluindo um anel chamado “Arcane Ekko Firelight Ring”, com uma imagem que corresponde à figura mascarada.

O personagem foi apresentado no primeiro episódio da série e, sabendo de sua ligação com Jinx, teria sido estranho vê-lo apenas no primeiro ato.

Mesmo que seja o personagem mascarado possa ser o “Firelight Ekko”, a questão de por que ele está lutando contra Powder e onde a cena acontecerá ainda permanece. Podemos obter algumas respostas muito necessárias no próximo ato de Arcane.

Marcus liderando policiais de Piltover

Os campeões do LoL são certamente a estrela do jogo, mas em Arcane, personagens secundários moldam as lendas que conhecemos há anos.

Um dos personagens mais esquecidos nos três primeiros episódios de Arcane é o executor de Piltover, Marcus, que aparece pela primeira vez no episódio dois. Contatado por Silco, Marcus é mostrado conversando com o criminoso sobre o paradeiro das pessoas que explodiram o edifício de Piltover no primeiro episódio.

Nós então o vemos ao lado do que parece ser o líder das forças armadas de Piltover, a executora Grayson, que tem um acordo com Vander no episódio dois.

Quando Grayson é morta pelas mãos do capanga de Silco no início do episódio três, Marcus escapa com segurança. Ele é visto mais tarde nas docas, onde vê a explosão Hextec causada por Powder. Investigando o incidente, ele encontra uma Vi enfraquecida e a captura com a ajuda de uma droga para dormir.

Só podemos imaginar que mais tarde ela foi condenada à prisão por causa dele. Visto que o cargo de chefe executor estava vago, o Conselho pode tê-lo nomeado como o novo líder das forças armadas de Piltover.

Screengrabs via Riot Games

Ao contrário de Grayson, Marcus menospreza os cidadãos de Zaun e tem repetidamente mostrado um lado extremista ao lidar com possíveis criminosos e cidadãos da cidade baixa. Ao obter uma posição influente, ele terá mais poder na tomada de decisões para manter as rebeliões sob controle nos próximos episódios, e podemos acreditar que elas não serão tão pacíficas quanto Grayson pretendia.

Armas Hextec

Uma das histórias mostradas em Arcane até agora é a história de um jovem Jayce, da casa Talis, que tenta aproveitar a magia das runas por meio da ciência. Jayce possuía o laboratório roubado por Vi e seus amigos, e ao relatar o roubo, ele expôs sua pesquisa à Academia. Nas ruínas do laboratório de Jayce, os executores encontraram uma máquina curiosa com um cristal e o diário de Jayce, no qual ele relatou todas as suas pesquisas sobre a tecnologia que ele chama de “Hextec”.

Com todos esses materiais curiosos e não autorizados, Jayce é detido para interrogatório pelo Conselho de Piltover sobre os materiais perigosos mantidos em seu laboratório, que levaram à explosão do prédio na cidade.

Jayce mais tarde conhece o professor Cecil B. Heimerdinger, chefe da Academia, a quem ele explica como estava tentando dominar a magia usando tecnologia e ciência. Mas o Inventor Idolatrado aconselha fortemente o menino a não brincar com magia e diz que nada de bom viria da pesquisa de Jayce. No entanto, com a ajuda de um membro do conselho e seu novo “parceiro”, Viktor, Jayce contém o poder de um cristal Hextec, desencadeando uma revolução tecnológica sem limites.

Os trailers mostram que Jayce completará sua arma Hextec, o Martelo de Mercúrio, um símbolo de sua casa e agora uma das ferramentas mais poderosas de Piltover.

Screengrabs via Riot Games

Outra criação da Hextec que aparecerá no programa (e possivelmente nos próximos episódios) são as Manoplas de Vi. Reminiscente das manoplas de ferro de Vander e alimentadas por um cristal Hextec, as armas de Vi serão um ponto de virada crucial no crescimento da personagem.

No entanto, como Vi é uma presidiária e Jayce é membro de uma das casas mais poderosas de Piltover, poderíamos supor que alguém agiu como intermediário entre os dois. Esse alguém provavelmente seria Caitlyn, considerando que ela conhece Jayce e Vi. Ela conhece o primeiro desde a infância, e ela conheceu a última através da investigação em torno das explosões em Piltover.

Vi e Jayce eventualmente terão que colaborar para derrubar um inimigo comum, como mostrado em um dos trailers. Uma moldura mostra o martelo de Jayce e as manoplas de Vi enquanto eles lutam contra algum tipo de gangue Quimtec.

Screengrab via Riot Games

Outra foto no último trailer de Arcane mostra uma Powder crescida com o diário de Jayce em suas mãos. Com seu intelecto, talento para construir armas e a pesquisa em tecnologia Hextec, ela tem tudo o que precisa para construir armas Hextec para si mesma e, possivelmente, para a gangue de Silco.

Do LoL, sabemos que Powder (ou Jinx) tem uma habilidade chamada “Zap!,” que dispara rajadas de energia semelhantes às explosões Hextec que vimos no show. Sabemos que ela tem um talento inato para criar armas, então não seria surpreendente vê-la construir suas próprias armas nos próximos episódios.

O Dia do Progresso leva à guerra

Conforme revelado pela Riot, o Dia do Progresso é um feriado onde os cidadãos de Piltover celebram a inovação tecnológica. O evento será retratado na série e fora dela com missões e recompensas no jogo. Fora de Arcane, o prazo para comemorar o Dia do Progresso é de 7 a 13 de novembro, exatamente a semana que separa os dois primeiros atos do show.

Vimos nos primeiros episódios como Jayce e Vikor estão ansiosos para trazer mudanças para a Cidade do Progresso. Em um dos trailers, Jayce fala para uma multidão de um palco e, logo depois, fogos de artifício podem ser vistos das janelas da sala do conselho de Piltover. Essas imagens podem ser um vislumbre do Dia do Progresso.

Mas enquanto a população de Piltover olha para o futuro e para as inovações trazidas pela tecnologia Hextec, os cidadãos de Zaun permanecem empobrecidos, famintos e ávidos por retaliação. Sem dúvida, os fortes poderes da Cidade Baixa querem derrubar os nobres de Piltover, como também sugerido por vários discursos feitos por Silco durante os três primeiros episódios. Mas a verdadeira força revolucionária vem do povo de Zaun.

Sem figuras como Vander e Grayson para manter secretamente a paz entre as duas cidades, e com a mudança de poder em ambas as pontas, é altamente provável que o frágil equilíbrio criado ao longo dos anos seja quebrado. E o próprio Dia do Progresso pode ser a causa.

Imagem via Riot Games

Como mostrado em um dos últimos trailers, podemos ver uma multidão enfurecida carregando cartazes, armados com bombas de fumaça e uma raiva palpável, pronta para cruzar a famosa ponte que liga as duas cidades. Contida apenas por barreiras e aplicadores, a população parece ser contra Jayce e o Dia do Progresso, como mostram as placas levantadas pelo povo.

O levante pode ter diferentes causas, desde as novas tecnologias Hextec de Jayce até a possível exploração da população subterrânea pelas mãos de Piltover. Também pode ser devido à divisão da tecnologia Hextec.

Embora o motivo desse protesto ainda não esteja claro, podemos dizer que, embora o próximo Dia do Progresso seja uma ocasião comemorativa e alegre para a nobreza de Piltover, é um motivo de revolta para os cidadãos de Zaun.

Possível aparição de Corina

Os jogadores do LoL podem não saber sobre Corina, a Mestra do Crime de Zaun e uma dos Barões Quimtec da Cidade Baixa. Sua personagem foi introduzida no universo do LoL graças ao jogo de cartas da Riot, Legends of Runeterra.

No último trailer de Arcane, Silco é visto conversando com outras figuras sinistras aparentemente em uma reunião importante. No trailer, nós o ouvimos dizendo “o tempo passou, os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás”. Pode ser um sinal para Piltover celebrando o Dia do Progresso enquanto Zaun fica apenas com os restos da cidade alta.

Imagem via Riot Games

Na cena, as cinco figuras sinistras estão sentadas no que poderia ser uma estufa. Ao fundo, podemos ver flores muito semelhantes às da arte das cartas de Corina em Legends of Runeterra.

Mesmo que não tenhamos mais pistas sobre a aparência de Corina no show, seria estranho não ter nem mesmo um vislumbre de sua figura e influência na Cidade Baixa. Quando todos estão sedentos de poder, Corina os lembra que ela é quem “é dona desta cidade [Zaun].”

Imagem via Riot Games

O próximo lote de episódios de Arcane será lançado em 13 de novembro na Netflix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 07 de novembro.