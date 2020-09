Araulto solto da base rouba abate do jogador no LoL

Se você sempre quis reivindicar um abate em todo o mapa, há uma maneira mais fácil do que lançar uma habilidade global. Um clipe do usuário do Reddit ManteyCasual mostrou como “matar com segurança” com o Arauto do conforto de sua própria base em League of Legends.

O fã do LoL estava jogando com Kayle na rota superior, enquanto seu amigo estava jogando com Warwick na selva. Warwick soltou o Araulto em sua base antes de voltar para sua selva.

O Araulto subiu lentamente para a rota superior enquanto Kayle estava destruindo a vida de seu oponente, Tryndamere. Como um último esforço, Tryndamere correu para eliminar algumas tropas e impedir o Araulto de pegar suas barricadas. Mas um ataque automático e oportuno do Arauto garantiu o golpe final no Tryndamere com pouca vida, dando a Warwick sua parte do ouro do abate.

Embora /allchat não seja visto no clipe, uma coisa é certa: houve uma grande diferença na selva nesta partida com Warwick pegando um abate do outro lado do mapa enquanto também protegia o dragão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 20 de setembro.