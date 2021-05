Aqui estão todas as novas habilidades do Dr. Mundo após seu AVM

Preparem-se, fãs de League of Legends, Dr. Mundo está de cara nova e traz muita dor.

A Riot Games finalmente revelou o retrabalho do Louco de Zaun e ele está pronto para chocar alguns fãs com as novas habilidades que ele trará para Summoner’s Rift.

Ao olhar para o novo kit do Dr. Mundo, fica claro que a Riot queria manter o estilo clássico de jogo do campeão ao mesmo tempo em que deu a ele algumas novas ferramentas para usar enquanto corria em seus inimigos. O grandalhão ainda trará muitos cutelos para arremessar, mas ele também tem um monte de outras habilidades que renovaram um dos 40 personagens originais do LoL.

Aqui estão todas as novas habilidades do Dr. Mundo.

Passivo – Vai para onde quer

Dr. Mundo resiste ao próximo efeito imobilizador que o atingir, perdendo uma parte da Vida atual e derrubando um recipiente químico nas proximidades. Mundo pode pegar o recipiente ao passar por cima dele, restaurando uma porção da Vida máxima e reduzindo o Tempo de Recarga da Passiva. Caso inimigos passem sobre o recipiente, ele será destruído.

Dr. Mundo também tem Regeneração de Vida aumentada com base na própria Vida máxima.

Q – Serra Infectada

Dr. Mundo arremessa uma serra infectada, causando Dano Mágico ao primeiro inimigo atingido com base na Vida atual do alvo e causando Lentidão.

W – Choquinho Cardíaco

Dr. Mundo se eletrocuta por alguns segundos, causando Dano Mágico contínuo aos inimigos próximos e acumulando uma parte do dano sofrido como Vida cinza. Ao final da duração, ele causa uma explosão de Dano Mágico aos inimigos próximos e cura a Vida cinza se um inimigo for atingido (a cura é reduzida se somente tropas ou monstros forem atingidos). Dr. Mundo pode reconjurar Choquinho Cardíaco para encerrar o efeito antecipadamente.

E – TraumatismoPassivo – Dr. Mundo ganha Dano de Ataque adicional (que aumenta com base na própria Vida perdida).

Ativo – Dr. Mundo golpeia o inimigo com sua ”maleta médica”, causando Dano Físico com base na própria Vida perdida.

Se o inimigo for abatido, ele é arremessado, causando o dano mínimo da habilidade aos inimigos que atravessar.

R – Dosagem Máxima

Dr. Mundo enche-se de produtos químicos, curando instantaneamente uma porcentagem da própria Vida perdida. Depois, ele cura parte da própria Vida máxima ao longo da duração, recebendo Velocidade de Movimento e Dano de Ataque adicionais enquanto se cura.

Prepare-se para dar as boas-vindas aos seus novos pacientes quando a AVM do Dr. Mundo for lançada em 9 de junho com a atualização 11.12 do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de maio.