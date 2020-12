A voz de Ekko True Damage, Thutmose, indica um possível retorno para o All-Stars do LoL

Podemos ver o retorno de True Damage antes do final do ano?

Podemos ter obtido uma tonelada de conteúdo do K/DA nos últimos meses, mas os fãs podem estar vendo o retorno de outro grupo musical virtual de League of Legends, True Damage, em dezembro.

Thutmose, o dublador de Ekko True Damage, disse hoje que participará de uma “colaboração” com a Riot Games no sábado, 12 de dezembro, usando as hashtags “Ekkogang” e “AllStar2020”. Como resultado, muitas pessoas estão especulando que True Damage pode estar voltando para o próximo evento.

12/11 My Maria music video 🎬🎬



12/12 collab with League of Legends #Ekkogang #AllStar2020 @lolesports



12/18 collab with ESPN and NCAA Basketball



Stay tuned BeetleGang 😉🔥🔥🔥 — thutmose (@badboythut) December 9, 2020

A última vez que vimos True Damage foi no Campeonato Mundial de 2019, quando o grupo se apresentou para a cerimônia de abertura do torneio em Paris. A Riot também firmou uma colaboração com a Louis Vuitton para criar skins com tema LV de edição limitada para a linha de cosméticos True Damage.

Não se sabe se Thutmose terá a companhia de Keke Palmer, Soyeon, Becky G e Duckwrth, os artistas ligados a outros campeões da linha de skin, para esta próxima “colaboração”. Ele também não mencionou True Damage em seu tweet, o que pode significar que ele pode ser o único a aparecer. A Riot ainda não anunciou ou confirmou oficialmente o retorno de True Damage.

Muitos fãs do LoL ficariam entusiasmados em ver True Damage retornar de alguma forma, especialmente após a proeminência do K/DA no último Campeonato Mundial. Os fãs estão se perguntando quando verão outro grupo musical no centro do palco, e em alguns dias, eles podem realizar seu desejo.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de dezembro.