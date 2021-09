A série animada da Riot, Arcane, será lançada em três atos separados ao longo de três semanas

A Riot Games e a Netflix finalmente deram aos fãs uma data de lançamento para a tão esperada série de animação de League of Legends, Arcane. As duas empresas também revelaram que o show será lançado em três atos separados ao longo de três semanas em novembro deste ano.

Arcane deve ser lançado algumas horas após o final do Campeonato Mundial de 2021 do LoL, que acontecerá no sábado, 6 de novembro. O show estará disponível mundialmente na Netflix e na Tencent Video na China. Na estreia, os três primeiros episódios terão foco nas origens de Jinx e Vi e seus primórdios na região de Piltover e Zaun.

Os dois atos seguintes serão lançados com uma semana de diferença, com o segundo ato sendo lançado no sábado, 13 de novembro, e o terceiro ato lançado no sábado, 20 de novembro. Os fãs também verão rostos familiares e campeões como Caitlyn, Jayce e Viktor, já que todos eles desempenham seu papel na delicada relação entre as regiões.

“Arcane é uma história de dualidade”, disse o co-criador de Arcane, Alex Yee. “Como os personagens se dividem em duas metades de uma cidade com valores e oportunidades opostas, mas complementares. Cada um com seus próprios méritos e falhas. Você pode ser o herói da sua história, mas o vilão da história de outra pessoa.”

Enquanto os fãs esperam, no entanto, eles podem desfrutar do trailer mais recente que foi lançado pela Riot e Netflix. É um teaser para a saga de nove episódios que deve definir o tom para as futuras séries definidas no mundo expansivo de Runeterra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de setembro.