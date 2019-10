A Riot lançou um remix de “Phoenix”, e é melhor que a versão original

Um remix oficial da música do Mundial 2019, “Phoenix”, foi lançada pela Riot Games nesta semana. E mudou da água para o vinho.

Logo de cara, os fãs de League of Legends ouvem uma introdução urgente, mas com sintetizadores etéreos e batidas no piano que vão se esvaindo. Depois, o ritmo volta a acelerar, levando a uma quebra característica da EDM. Existe uma emoção quase angelical se desenvolvendo à medida que a música avança, e o contraste com o tom sombrio de “Phoenix” é gritante.

A letra ganha vida nova ao mudar para uma versão mais otimista. Enquanto a original tenta mostrar a luta entre atingir a grandeza e superar as inseguranças, o remix adiciona esperança à letra. A diferença de significado praticamente torna o remix uma nova música.

Não é a primeira vez que a Riot produz um remix oficial de uma música do Mundial. A empresa começou a produzir várias variações perto do lançamento da versão original em 2016, com “Ignite”. A Riot continuou com um remix de “Legends Never Die” em 2017 e uma colaboração com BOBBY da iKON para reimaginar “RISE”, música do ano passado.

Recentemente, a Riot se juntou com o DJ australiano Blanke em um remix de “Phoenix”. Todo remix traz algo diferente do original, mas “Phoenix” parece a mudança mais drástica até agora.

Só restam mais duas semanas de Mundial. À medida que o campeonato continua, vamos ouvindo mais do remix e de “Phoenix” nas transmissões.

