A primeira temporada ranqueada do Wild Rift começou

A Riot Games anunciou vários recursos programados para chegar ao Wild Rift durante sua transmissão ao vivo. E agora, a primeira temporada de ranqueadas foi lançada para o jogo móvel.

Isso marca o fim da temporada zero. Mas os jogadores que completaram suas partidas de colocação não perderão sua classificação a menos que tenham alcançado Platina IV ou superior. Se for o caso, eles perderão algumas classificações com uma reinicialização suave.

Aqui estão os ajustes de classificação:

Platina 4 a Ouro 1

Platina 3 a Ouro 1

Platina 2 a Platina 4

Platina 1 a Platina3

Esmeralda 4 a Platina 2

Esmeralda 3 a Platina 1

Esmeralda 2 a Platina 1

Esmeralda 1 a Esmeralda 4

Diamante 4 a Esmeralda 3

Diamante 3 para Esmeralda 2

Diamante 2 para Esmeralda 2

Diamante 1 para Esmeralda 1

Mestre para Diamante 4

Grande Mestre para Diamante 4

Desafiante para Diamante 3

Os jogadores também ganharão um ícone de participação exclusiva, com a condição de terem atingido o nível 10, e uma borda de ícone dependendo da classificação que alcançaram antes do final da temporada.

Aqueles que alcançaram o nível Ouro e ganharam 10 jogos na temporada zero também receberão um emote e emblema exclusivos.

Não está claro quanto tempo a primeira temporada vai durar, mas a temporada zero começou em outubro passado e durou quatro meses. As temporadas do Wild Rift provavelmente serão mais curtas do que as temporadas de um ano do LoL, já que a indústria móvel geralmente segue um ritmo mais rápido com temporadas de um a três meses.

Além dos jogos ranqueados, os jogadores mais competitivos do Sudeste Asiático estão com sorte. A Riot anunciou que apoiará um cenário competitivo ativo na região, hospedando vários pequenos torneios ao longo de março e, em seguida, um circuito completo começando em abril.

Enquanto isso, cinco campeões Yordle estão se juntando a Wild Rift: Kennen, Teemo, Tristana, Lulu e Corki. Para comemorar a adição, o evento Expedição Yordle foi lançado e durará todo o mês.

O modo de jogo ARAM também foi anunciado para se juntar ao Wild Rift no futuro. É um dos modos de jogo mais populares do LoL, com um mapa de rota única e XP mais rápido e ganho de ouro para jogos mais rápidos e agressivos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 08 de janeiro.