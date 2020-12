8 campeões que esperamos ver no jogo de luta do League of Legends, Projeto L

Imagem via Riot Games.

O jogo de luta sem título da Riot Games baseado em League of Legends, Projeto L, foi anunciado durante a transmissão do 10º aniversário da empresa. Os poucos clipes de jogo que vimos foram os únicos disponíveis ao público. A partir desses poucos clipes, já sabemos que Ahri, Darius, Katarina e Jinx mostraram estar em desenvolvimento e jogáveis.

Aqui estão mais oito campeões que se encaixariam perfeitamente no Projeto L:

Sett

Estilo de jogo de personagem semelhante: Akihiko (Persona 4 Arena), Balrog (Street Fighter), Terry Bogard (King of Fighters)

Quando este lutador Vastaya se tornou um campeão no início deste ano, todos sentiram que ele era perfeito para o Projeto L. Devido ao seu estilo de luta de boxe, suas habilidades do LoL podem facilmente ser transferidas para um conjunto de movimentos de jogo de luta e se tornar poderosas ferramentas contra oponentes. Como um boxeador, ele pode driblar projéteis e atingir com golpes rápidos que levam a combos longos.

O Quebra-crânio pode atrair oponentes que tentam desviar e Casca-grossa pode ser um projétil que também serve como uma poderosa opção de reversão. Hora do Show, como sua ultimate, seria um super maravilhoso cinematográfico para acabar com qualquer oponente.

Jhin

Estilo de jogo de personagem semelhante: Chris Redfield (Marvel vs Capcom), Raymer (Icons: Combat Arena), Peacock (Skullgirls)

Embora um atirador imóvel com uma arma pesada pareça difícil de ser colocado em um jogo de luta, a estética de Jhin poderia torná-lo um personagem divertido de assistir. Além de sua arma orquestral e fascinação pelo número quatro, Jhin pode lançar armadilhas que podem levar a explosões florais e combos chamativos.

A fraqueza definida de Jhin no LoL, personagens móveis e assassinos, pode ser facilmente traduzida para o Projeto L na forma de opções de reversão fracas e opções de curto alcance fracas.

Lulu

Estilo de jogo de personagem semelhante: Platinum the Trinity (Blazblue), Morrigan (Darkstalkers), Zooey (Granblue Versus), Rosalina e Luma (Super Smash Bros.), Ezzie (Icons: Combat Arena)

Com a ajuda de seu companheiro Pix, Lulu pode criar uma grande variedade de problemas para o oponente resolver, desde vários projéteis até constantes armadilhas caprichosas. Os movimentos de Lulu no Projeto L podem ser menos inspirados no LoL e quebrar os limites da criatividade.

Além de todas essas habilidades, Lulu poderia servir como um personagem menor do tipo killbox em comparação com o resto do elenco. Isso levaria a cenários em que tornaria mais difícil acertá-la em certos cenários neutros ou teria jogadores fazendo combos diferentes para ajustar o tamanho dela.

Camille

Estilo de jogo de personagem semelhante: Homem-Aranha (Marvel vs Capcom), Spencer (Marvel vs Capcom), Elena (Street Fighter)

A própria Sombra de Aço tem muitas opções de movimento legais para se inspirar na forma de suas habilidades. Seu disparo de gancho pode lhe dar oportunidades neutras em que ela pode fingir pressão entrando e recuando imediatamente. Ela também tem animações expressivas no Protocolo de Precisão tendo seu salto durante os ataques, Varredura Tática para ataques imprevisíveis por baixo. Sua ultimate, Ultimato Hextec, pode até ser trazida como uma habilidade semelhante à mecânica da Space Storm de Marvel vs Capcom Infinite.

Enquanto Camille no LoL se inclina para a agressão no início do jogo, seus movimentos no Projeto L poderia colocá-la como um personagem de médio alcance. Isso a levaria a confiar no espaçamento adequado e na rotação para frente e para trás com a linha do gancho.

Riven

Estilo de jogo de personagem semelhante: Marth (Super Smash Bros.), Fei Long (Street Fighter), Genjuro (Samurai Showdown), qualquer personagem do estilo “Rekka”

Desde o início de Riven, o desenvolvimento de seu personagem foi inspirado por Marth (até o ponto em que o codinome de Riven durante a criação era “Marth”). Tudo isso mostra em seu estilo de jogo no LoL desde movimentos rápidos, uma alta execução para atingir o jogo ideal e conhecimento de combos e espaçamento entre oponentes. O kit de Riven pode ser transportado para o Projeto L de suas Asas Quebradas até Valentia. Lâmina do Exílio também pode ser um super que dá a ela um aumento de poder por um período temporário.

Se o Projeto L tentar adicionar um personagem de alta execução ao jogo, não há outro personagem melhor no LoL do que Riven que represente APM (Ações por Minuto) mais alto em resultados impressionantes.

Quinn

Estilo de jogo de personagem semelhante: Nakoruru (Samurai Showdown), Strider Hiryu (Marvel vs Capcom)

A atiradora agressora da rota pode ser uma ameaça de médio alcance se for trazido para o Projeto L. Seu pássaro, Valor, pode ser uma ameaça constante na tela ou algo que ela invoca como uma convocação para atacar o oponente neutro ou durante um combo.

A jogabilidade do LoL de Quinn tem um pequeno problema onde o kit parece menos com dois personagens distintos trabalhando juntos ao mesmo tempo, mas sua iteração do Projeto L poderia resolver esse dilema. Se a habilidade de empunhar Valor é tecida sem esforço em todos os aspectos de seu kit, então Quinn pode finalmente realizar seu sonho de alcançar a dupla que ela sempre quis ser.

Zac

Estilo de jogo de personagem semelhante: Merkava (Under Night In Birth), Dhalsim (Street Fighter), Twelve (Street Fighter), Hulk (Marvel vs Capcom)

Personagens com hitboxes desarticulados, sejam de espadas longas ou membros alongados, são marca registrada em qualquer jogo de luta. Além de ser um campeão pegajoso e maleável, Zac pode servir como um lutador de corpo grande com movimentos blindados e ataques de longo alcance para fazer qualquer oponente adivinhar como se aproximar dele corretamente.

Além de transferir suas habilidades para o Projeto L, Zac tem uma tonelada de outras dinâmicas interessantes que podem ser incorporadas ao jogo. Quando a vida de Zac está baixa, o tamanho de seu modelo é menor no LoL. Se essa mecânica fosse transferida para o Projeto L, isso poderia levar a casos em que sua hitbox fica menor, ou seus movimentos têm menos armadura e invencibilidade dependendo de seu tamanho.

Zed

Estilo de jogo de personagem semelhante: Chipp Zanuff (Guilty Gear), Strider Hiryu (Marvel vs Capcom), Sheik (Super Smash Bros.), Wolverine (Marvel vs Capcom)

Se não for Akali, então Zed é o ninja mais popular do LoL. Este campeão que muda de forma rápida tem uma série de ferramentas que podem ser alcançadas não apenas pela transposição de seu kit do LoL, mas também pela imaginação de novos movimentos para seu personagem. Ter sombras convocadas durante estado neutro ou combos pode levar a circunstâncias fascinantes em que Zed pode ter sua sombra atuando por ele ou trocar de lugar com ela a qualquer momento.

A magnitude do potencial que Zed poderia trazer para a mesa no Projeto L é imensa.

Embora o Projeto L ainda tenha um longo tempo antes mesmo de uma versão jogável ser lançada ao público, pode-se seguramente assumir que a Riot lançará mais anúncios quando estiver pronta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de dezembro.