79% das vitórias da fase eliminatória do MSI 2021 foram no lado azul do mapa

Escolher o lado é uma parte incrivelmente importante, mas muitas vezes esquecida, do League of Legends competitivo.

O Summoner’s Rift é dividido em duas partes: o lado vermelho e o lado azul. Cada lado do mapa tem suas vantagens e desvantagens únicas, tanto durante a fase de seleção (e banimento) de campeões quanto durante a partida em si. No Mid-Season Invitational 2021, o lado azul reinou na fase eliminatória, com 78,57% de vitórias entre as 14 partidas.

Na semifinal do MSI, os lados foram decididos com base na ordem de colocação na fase hexagonal, então a Royal Never Give Up e a DWG KIA escolheram os lados na primeira partida de seus respectivos confrontos contra a PSG Talon e a MAD Lions. Ambas escolheram o lado azul. Após a primeira partida, o time que perdesse cada partida escolhia o lado da próxima da série.

Na série entre RNG e PSG, o time perdedor escolheu o lado azul em todas as quatro partidas, de acordo com o Games of Legends. A série entre MAD e DWG foi levemente diferente, pois a MAD optou pelo lado vermelho no quarto jogo da série, que acabou perdendo. A MAD voltou ao lado azul no quinto jogo, mas não adiantou e a DWG garantiu sua vaga na final.

A final ainda seguiu um padrão similar, exceto pela primeira partida da série, que foi determinada jogando uma moeda. A RNG venceu e imediatamente escolheu o lado azul para a abertura, vencendo essa e todas as outras partidas em que jogou no lado azul. Os times mudavam de lado a cada vitória ou derrota, o que significa que a RNG tinha nas mãos a escolha de lado na última partida, a mais decisiva da série. Evidentemente, a equipe escolheu o lado azul, onde foi coroada campeã do MSI após a partida mais desbalanceada, e mais rápida por dois minutos, da final, segundo o Games of Legends.

Durante a fase eliminatória, somente três das 14 partidas totais foram vitórias para o lado vermelho. Todas as outras vitórias vieram do lado azul do mapa. Houve uma discussão recente no Reddit sobre o balanceamento desse sucesso de cada lado do mapa na fase eliminatória, onde alguns fãs apresentaram possíveis motivos para a disparidade. NovaAsterix, analista da Riot, destacou que a assimetria do ângulo de câmera do lado azul traz vantagem considerável para campeões como Nidalee, Xerath e Rumble.

É evidente que, neste momento, o lado azul é o mais forte do LoL competitivo. Muitos fãs estão curiosos para ver se isso continuará assim na próxima fase das ligas locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 24 de maio.