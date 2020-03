5 Sions mergulham no Nexus inimigo no modo Todos por Um, e eles simplesmente não morrem

Se você pensou que se esconder na Fonte o salvaria de uma horda de Sions, pense novamente.

Com o popular modo Todos por Um retornando ontem ao League of Legends, parece que alguns fãs já estão se divertindo muito. Uma equipe comandou um esquadrão zumbificado de Sions e invadiu a equipe adversária no Nexus, divulgando a interação hilária hoje.

Com super minions inundando a base inimiga, a derrota dos Hecarims inimigos foi inevitável. Mas terminar o jogo são e salvo em sua Fonte provou ser uma tarefa impossível.

Os Sions se recusaram a deixá-los balançar a bandeira branca, usando uma combinação de Golpe Demolidor (Q) e Investida Incontrolável (R) para jogar para cima e prender suas vítimas. E mesmo quando a Fonte finalmente destruía as barras de vida dos Sions, eles voltavam à vida com sua passiva para continuar o frenesi.

Faz só um dia que o modo Todos por Um voltou e ele já criou um conteúdo de primeira qualidade. Em outro jogo, ambas as equipes decidiram jogar de Sett e realizar sua própria academia virtual.

Todos os 10 jogadores se encontraram no centro da rota meio no início da partida, usando sua provocação para fazer abdominais juntos.

Embora a diversão tenha acabado de começar, o modo hilariante não estará presente por muito tempo. O Todos por Um será removido do cliente em 27 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de março.