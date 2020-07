O designer de Campeão da Riot originalmente queria que Yone fosse uma “versão alternativa” de Yasuo

Os fãs do LoL encontraram Yone pela primeira vez quando ele foi morto por Yasuo em sua trágica história. Mas em breve eles jogarão com ele quando ele se juntar aos servidores ativos do jogo.

O designer de Campeão da Riot Games, Jonathan “EndlessPillows” Fuller, revelou que a empresa pretendia inicialmente que Yone fosse uma “versão alternativa” de Yasuo, a fim de diminuir a taxa de escolha de Yasuo.

Queríamos diminuir a taxa de escolha do Yasuo, e sei que isso parece muito estranho! Mas é bem saudável para o LoL, na verdade”, comentou o designer de Campeão Jonathan “EndlessPillows” Fuller. “Yasuo é o Campeão mais jogado do LoL. Dar aos jogadores do Yasuo outra opção com uma mecânica semelhante ajuda a aumentar a diversidade de Campeões, além de manter as partidas interessantes.”

Imagem via Riot Games

Os desenvolvedores rapidamente perceberam, no entanto, que criar um campeão semelhante ao Imperdoável seria uma tarefa muito difícil, “não era possível recriar um Yasuo que não fosse o próprio Yasuo”. Como resultado, a equipe decidiu fazer de Yone um personagem que pudesse se manter sozinho, sem ter que permanecer na sombra de seu irmão mais novo. E com a história de Yone, ele permanece afastado e único.

“Ao retornar, Yone não está só tentando matar Yasuo por ter assassinado tanto a ele quanto ao mestre dos dois. As coisas mudaram para ambos. Cada um tem seus próprios objetivos e acho que isso é muito importante para os Campeões do LoL. Eles ainda precisam ser indivíduos.”

Imagem via Riot Games

Em seu passado, Yone foi ao reino espiritual após sua morte nas mãos de Yasuo, onde almas comuns geralmente encontram paz após a vida. Mas Yone não é uma alma comum. Depois de alcançar o reino espiritual, ele foi rapidamente atacado por um azakana, que é um demônio menor que se alimenta de emoções negativas.

Antes que o azakana pudesse consumir a alma de Yone, Yone o derrotou, mas não sem um grande custo. Depois, ele acordou de volta ao reino mortal, com uma máscara presa ao rosto, com o demônio que ele havia matado selado lá dentro. Embora ele não tenha sido possuído pelo azakana, ele ganhou alguns de seus poderes e a espada que ele usava.

Com seu novo poder e arma, Yone agora persegue outros azakana para aprender mais sobre seu próprio azakana, bem como descobrir por que ele não foi autorizado a morrer em paz. Ele também descobriu que poderia selar outros azakana em máscaras, aprendendo sua natureza e nome verdadeiro.

Você pode mergulhar na história de Yone quando ele chegar em Summoner’s Rift na Atualização 10.16.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de julho.