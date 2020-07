Yvonnie diz que Disguised Toast supôs que Fedmyster “fez alguma coisa” com ela

A gerente da OfflineTV, Yvonne “Yvonnie” Ng disse em sua última stream da Twitch que o amigo Jeremy “Disguised Toast” Wang supôs que Federico “Fedmyster” Gaytan a havia agredido sexualmente meses depois de supostamente ter acontecido.

Yvonnie compartilhou sua história de suposto abuso sexual envolvendo Fedmyster no Twitter na semana passada. Ele supostamente chegou em casa bêbado e subiu na cama de Yvonnie. Ele tentou avançar, colocando a mão embaixo da blusa dela, de acordo com Yvonnie.

Mas Yvonnie disse que não sabe se teria dito algo se Toast não tivesse perguntado a ela.

“Não sei se tudo isso teria acontecido ou se eu teria contado a alguém da OfflineTV se Toast não tivesse suposto”, disse Yvonnie. A streamer disse que não planejava divulgar sua história, mas Toast “perguntou se o Fed fez alguma coisa comigo, e contei a ele que era como se um peso fosse tirado dos meus ombros”.

Yvonnie estava com medo de que, se as pessoas soubessem do suposto ataque, isso causasse o fim do grupo e ela não queria ser a causa disso.

Depois que a streamer contou sua história, Fedmyster foi removido da TV Offline em 28 de junho. Outros membros do grupo também comentaram o assunto. Pokimane falou sobre sua experiência com o suposto comportamento manipulador de Fedmyster. Scarra disse durante uma transmissão recente que ele e outras sete meninas tiveram uma intervenção com Fedmyster. Seis das meninas teriam alegações contra ele.

Fedmyster respondeu às alegações no Twitter, mas não negou. Ele afirma que nunca foi sua intenção ferir os envolvidos, ou agir de maneira predatória.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 30 de junho.