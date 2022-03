Uma galáxia muito, muito distante em breve parecerá muito mais próxima, com mais de um punhado de diferentes jogos de Star Wars atualmente em desenvolvimento. Pela nossa contagem, existem seis jogos “AAA” de Star Wars atualmente em desenvolvimento, incluindo jogos de tiro em primeira pessoa, jogos de ação e aventura, jogos de mundo aberto, jogos de estratégia e muito mais.

Não há necessidade de caçar um holocron para obter informações adicionais, porque temos tudo o que você precisa saber sobre todos os jogos de Star Wars atualmente em desenvolvimento.

Sequência de Jedi Fallen Order da Respawn Entertainment

O Jedi Fallen Order original lançado em 2019 foi um sucesso crítico, superando as expectativas de vendas antes de se tornar amplamente considerado como o melhor jogo a sair do acordo Electronic Arts-Star Wars até agora. O título para um jogador misturou combate no estilo Sekiro e progressão de nível no estilo Metroidvania, junto com uma história cativante e personagens memoráveis.

Há rumores de uma sequência nos últimos dois anos com base em listas de empregos da Respawn, mas foi finalmente confirmada oficialmente pelo desenvolvedor através de um anúncio de 25 de janeiro deste ano. Mas isso não é tudo o que foi incluído no anúncio.

Um novo título de Star Wars FPS da Respawn

A Respawn também anunciou em janeiro passado que “o diretor do jogo, Peter Hirschmann, e sua equipe começaram a produção de um novo jogo de tiro em primeira pessoa”. Hirschmann dirigiu Medal of Honor: Above and Beyond da Respawn, um título VR que foi lançado em 2020, mas foi confirmado que o novo jogo Star Wars FPS não será em VR.

Hirschmann também ajudou a produzir títulos anteriores de Medal of Honor, bem como os jogos originais de Star Wars: Battlefront lançados pela Pandemic nos anos 2000. A própria Respawn (fundada pelos criadores originais de Call of Duty) é mais conhecida por seus títulos FPS de sucesso, incluindo a aclamada série Titanfall e o popular título de battle royale Apex Legends.

Um novo jogo de estratégia Star Wars da Bit Reactor e Respawn

Um novo estúdio AAA, Bit Reactor, está trabalhando ao lado da Respawn para criar um novo jogo de estratégia de Star Wars. O pessoal da Bit Reactor tem uma infinidade de experiência em desenvolvimento de jogos de estratégia, com uma equipe composta por desenvolvedores que trabalharam em XCOM e Sid Meier’s Civilization, liderados por Greg Foertsch.

Star Wars: Eclipse da Quantic Dream

O estúdio liderado por David Cage, responsável por jogos como Heavy Rain e Detroit: Become Human, está criando um “jogo de ação e aventura intrincadamente ramificado”. Star Wars: Eclipse está atualmente em desenvolvimento muito inicial, mas será o primeiro jogo ambientado na era da Alta República, uma época em que a República e a Ordem Jedi prosperaram.

Semelhante aos jogos anteriores, Star Wars: Eclipse “coloca os destinos de vários personagens jogáveis ​​em suas mãos”. O trailer indica o que parece ser um foco mais orientado para a ação do que os títulos anteriores da Quantic Dream.

Knights of the Old Republic remake de Aspyr

O icônico RPG Knights of the Old Republic lançado pela Bioware está recebendo um remake completo. O remake foi anunciado oficialmente por meio de um trailer exibido no início do PlayStation Showcase em setembro de 2021.

Aspyr foi encarregada de portar vários títulos para outras plataformas ao longo dos anos, incluindo vários títulos diferentes de Star Wars em nome da LucasArts. Desta vez, no entanto, o plano é reconstruí-lo “do zero com a tecnologia mais recente para corresponder ao padrão inovador de inovação estabelecido pelo original, mantendo-se fiel à sua história reverenciada”, de acordo com o produtor principal Ryan Treadwell.

O remake de Knights of the Old Republic será um “exclusivo de console” temporariamente para PlayStation antes de ser lançado para outras plataformas.

Um jogo de Star Wars de mundo aberto da Massive da Ubisoft

Os desenvolvedores da série The Division de Tom Clancy estão assumindo um novo projeto enorme de Star Wars de mundo aberto. Muito pouco se sabe sobre o jogo, incluindo história, personagens ou mesmo jogabilidade. Tudo o que se sabe é que o jogo será lançado após o título de mundo aberto da Massive, Avatar: Frontiers of Pandora, programado para ser lançado em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 03 de março.