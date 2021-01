Temporada 19 de Clash Royale está no ar

Começou a época mais movimentada do mês em Clash Royale com o início da temporada 19, chamada Pico Congelado. A nova temporada começou ontem, após um curto período em que o jogo ficou fora do ar para manutenção, e terá duração de um mês.

A carta em destaque na temporada será o Mago de Gelo, que ganha dois emotes dedicados a ele no passe de batalha. Também haverá um visual de torre, que transforma as torres em blocos de gelo, como recompensa para os jogadores que comprarem o Pass Royale e chegarem ao nível 10.

Como sempre, o passe de batalha da temporada tem 35 níveis com recompensas a cada 10 coroas adquiridas. Quando você alcançar o nível mais alto, as coroas adicionais serão colocadas no banco de coroas e renderão até 10.000 de ouro adicional. A soma total poderá ser retirada quando a temporada acabar.

A temporada Pico Congelado começa o ano de Clash Royale com apenas algumas poucas mudanças. Não foram adicionadas novas cartas no jogo e a Bruxa Mãe vai manter seu bônus na temporada 19, junto com o Mago de Gelo.

Enquanto isso, começou a última fase da Guerra de Clãs e o Desafio do Mago de Gelo está aberto por quatro dias. A participação é gratuita e com nove vitórias você receberá uma carta do Mago de Gelo. Quatro derrotas, no entanto, desclassificarão o jogador. Será preciso entrar no desafio novamente e passar pelas partidas outra vez.

Pelas primeiras 24 horas da temporada, o tempo de abertura de baús foi reduzido à metade. É uma recompensa para os jogadores que acompanharem o primeiro dia da temporada.

Com a nova abordagem de balanceamento de Clash Royale, o meta ainda não foi ajustado. Será preciso esperar até março para ver como ficará o meta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 04 de janeiro.