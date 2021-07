Tamanho, dimensões e especificações da tela do Steam Deck

A Valve revelou hoje seu novo console de jogos portátil, o Steam Deck, e embora tenha uma aparência semelhante a um Switch ou PlayStation Portable, está definido para ser maior do que a maioria dos dispositivos de seu tipo.

O Steam Deck terá 11,7 polegadas de comprimento e 4,6 polegadas de altura e terá pouco menos de 5 centímetros de espessura. Para efeito de comparação, o Nintendo Switch padrão tem 9,4 polegadas de comprimento, 4 polegadas de altura e 0,55 polegadas de espessura. Enquanto isso, o Steam Deck pesará aproximadamente 666 gramas, pouco menos do que o dobro do peso de um Switch com os controles Joy-Con acoplados (400 gramas).

Não importa para qual dimensão você está olhando, o Steam Deck será maior do que um switch. A Valve parece ter colocado esse espaço em uso. Com uma rápida olhada no console, você verá uma infinidade de botões, dois thumbsticks, um D-pad e um trackpad em cada lado da tela.

Screengrab via Steamdeck.com

Além disso, o console vem com gatilhos analógicos direito e esquerdo, bem como mais quatro botões vinculáveis ​​na parte traseira (R4, R5, L4, L5). O Steam Deck vem com um display touchscreen de 7”. Isso é maior do que o tamanho da tela atual do Nintendo Switch, mas é equiparado ao modelo Switch OLED que está para ser lançado em outubro. Ele tem resolução de 1280x800px com taxa de atualização de 60 Hz e usa LCD opticamente ligado.

Screengrab via Steamdeck.com

O Steam Deck da Valve pode ser reservado a partir de hoje às 14h, mas não espere receber o seu tão cedo. O Steam Deck será enviado aos clientes a partir de dezembro de 2021. O preço do sistema variará de US$ 399 a 649.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.