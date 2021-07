Tamanho, dimensões e especificações da tela do Nintendo Switch OLED

A Nintendo anunciou planos para um novo modelo de Switch com uma tela OLED, e enquanto a maioria do console pode ser muito semelhante ao seu antecessor, existem algumas diferenças importantes.

Com sete polegadas de diâmetro, a tela OLED do novo switch será quase uma polegada inteira maior do que a tela padrão de 6,2 polegadas do switch padrão. Ele é uma polegada e meia maior do que o Switch Lite, que tem uma tela de 5,5 polegadas.

Apesar da tela maior, o novo modelo OLED tem quase exatamente o mesmo tamanho do Switch padrão. As dimensões do novo switch serão quatro por 9,5 por 0,55 polegadas. O switch padrão tinha a mesma altura e profundidade, mas era 0,1 polegada mais curta em comprimento, chegando a quatro por 9,4 por 0,55 polegadas. Ambos são obviamente maiores do que o Lite, que tem 3,6 por 8,2 por 0,55 polegadas.

Enquanto isso, o novo switch pesará um pouco mais do que a versão anterior do console. Com cerca de 322 gramas sem seus controladores Joy-Con, isso é apenas um pouco mais pesado do que o modelo atual, que pesa 299 gramas.

Assim como o modelo padrão, o novo console OLED terá uma tela multitoque com resolução de 1280 x 720. A principal diferença entre os dois, além do tamanho da tela, será o uso de OLED em vez do LCD.

A saída de vídeo do novo modelo OLED também imitará a do switch atual com recursos de 1080p ao usar uma conexão HDMI.

No final das contas, você pode não notar se alguém está usando o switch OLED mais recente à primeira vista, mas se você prestar atenção ao tamanho da tela em si, provavelmente será capaz de perceber.

A versão mais recente do Switch da Nintendo estará disponível para pré–venda em alguns varejistas e será lançada oficialmente em 8 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de julho.