Summer Games Done Quick revela programação on-line em meio à pandemia de COVID-19

A pandemia do COVID-19 que forçou o cancelamento de vários torneios em convenções, eventos e e-sports em todo o mundo não está impedindo o Games Done Quick (GDQ) deste ano.

No mês passado, a GDQ anunciou que mudaria para um formato somente on-line para a maratona de speedrun Quick Games Done Quick, que arrecadará dinheiro para os Médicos Sem Fronteiras. E hoje, a GDQ divulgou a programação do evento.

O evento estava marcado para ocorrer em Bloomington, Minnesota. Mas depois que um estado nacional de emergência foi declarado pelo presidente Trump no início deste ano devido à pandemia do COVID-19, ficou claro que um evento em pessoa não poderia acontecer.

“Estamos entusiasmados por continuar apresentando alguns dos speedrunners mais talentosos do mundo, observando as melhores práticas para manter todos em segurança em meio a uma pandemia global”, disse Kasumi Yogi, diretor de marketing e desenvolvimento de negócios da GDQ.

O evento on-line do SGDQ (Summer Games Done Quick) deste ano começará no domingo, 16 de agosto às 12h30, com um pré-show. Terminará no sábado seguinte, 22 de agosto às 21h55.

Entre os eventos do último dia do show de speedrun, estarão Pokemon Shield, Bloodborne, Super Smash Bros. 64 e Super Metroid. Uma lista completa de todos os eventos da semana pode ser encontrada no site da GDQ.

O GDQ é um evento semestral, com alguns eventos únicos, que usa speedruns de videogames PvE para atrair visitantes e arrecadar dinheiro para várias instituições de caridade. O evento adiado deste ano será o mais tarde em um ano em que um GDQ de verão ocorreu. Nos últimos dois anos, ele foi realizado na última semana de junho.

Em 2019, o evento estabeleceu um recorde histórico para arrecadar dinheiro em mais de US$ 3 milhões. O Summer Games Done Quick angaria fundos exclusivamente para o Médicos Sem Fronteiras desde 2013. O evento de inverno da organização, Awesome Games Done Quick, normalmente arrecada fundos para a Prevent Cancer Foundation.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 14 de julho.