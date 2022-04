Splatoon 3 será lançado em 9 de setembro, novo clipe de jogabilidade revelado

A Nintendo revelou a data de lançamento de Splatoon 3 como 9 de setembro em um novo vídeo de gameplay postado no YouTube hoje.

Os fãs aprenderam mais sobre o jogo no último mês com o site do jogo se tornando disponível. As previsões iniciais da data de lançamento indicavam um lançamento no segundo semestre de 2022, e a data oficial é 9 de setembro.

Splatoon 3 apresentará um novo mundo chamado Splatlands, um deserto queimado pelo sol. Os principais modos de jogo incluirão uma batalha online de quatro contra quatro e uma campanha de história. Opções de personalização também estarão lá, e os jogadores terão a opção de projetar seus Squid Kids de acordo com seu estilo.

O trailer compartilhado pela Nintendo mostra o modo de jogo online quatro contra quatro do jogo, onde os jogadores lutam uns contra os outros com um limite de tempo.

Os fãs da franquia também encontrarão alguns lembretes do passado no jogo. A maioria das armas dos jogos anteriores retornará com novos designs, como Big Bubbler e Killer Wail. Além das armas, haverá mais opções de roupas e penteados, o que significa que Splatoon 3 também pode ser considerado uma versão melhorada e mais detalhada de seus antecessores.

Mais informações sobre o jogo devem estar disponíveis até a data de lançamento. A Nintendo costuma postar revelações periodicamente, servindo como uma maneira de aumentar o hype para o jogo até que ele finalmente seja lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gokhan Cakir no Dot Esports no dia 22 de abril.