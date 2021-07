Quanto vai custar o Steam Deck?

Começou oficialmente a primeira empreitada da Valve no mercado dos consoles portáteis. A gigante dos jogos digitais revelou hoje seus planos para lançar o Steam Deck no final deste ano.

Embora ainda não seja possível ter um em mãos, a Valve começa a abrir as reservas às 14h BRT de 16 de julho. O plano é que o console comece a ser enviado para os clientes em dezembro deste ano.

O Steam Deck terá três faixas de preço, de 399 a 649 dólares (equivalentes a cerca de R$2.000 a R$3.330), que correspondem a três versões diferentes do console.

Captura de tela via store.steampowered.com

A versão menos cara do Steam Deck inclui armazenamento interno de 64GB com um cartão de multimídia embutido (eMMC). O modelo também terá uma capa e custará US$399 (R$2.000). As versões mais caras terão armazenamento interno com NVMe SSD e muito mais espaço disponível.

A opção intermediária do Steam Deck custará US$529 (R$2.700) e terá 256GB de armazenamento SSD. Ela também virá com um “pacote exclusivo para o perfil da Comunidade Steam”.

E a versão mais cara do Steam Deck terá 512GB de armazenamento e tudo que as outras versões têm. Além disso, custará US$649 (R$3.330) e virá com “vidro decorado antirreflexo premium” e um “tema exclusivo de teclado virtual”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.