Quando lança o Steam Deck?

A Valve anunciou sua entrada no mercado de consoles portáteis neste ano com um dispositivo chamado Steam Deck. Nos países da primeira leva do lançamento (EUA, Canadá, Reino Unido e União Europeia), parece que ele estará disponível para as festas de fim de ano.

A gigante dos jogos digitais revelou as primeiras imagens do console e anunciou seus preços, que começam em 399 dólares (cerca de R$2.000).

Caso esteja em alguma das regiões elegíveis, você já pode reservar seu Steam Deck no site oficial do console, mas ele só será enviado no final do ano. O Brasil ainda não está entre essas regiões, então o Steam Deck pode ficar disponível no Brasil em uma das próximas levas, a partir de 2022.

Ainda não há uma data oficial de lançamento para o Steam Deck, mas o site promete que o novo console começará a ser enviado em “dezembro de 2021”.

Embora os jogadores das regiões elegíveis já possam começar a reservar o console portátil, a reserva os coloca em uma fila e eles serão chamados para concluir a compra quando as unidades estiverem prontas.

O site oficial da reserva diz que a Valve “pretende começar a mandar os convites de pedidos em dezembro de 2021”.

Isso sugere que, apesar de ser possível reservar o console agora, pode não ser possível receber o item ainda neste ano se demorar demais para fazer a reserva. Aqueles que fizerem reservar agora têm mais chances de conseguir seus Steam Deck até o Natal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.