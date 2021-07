Quanto tempo dura a bateria do Steam Deck?

O novo console portátil da Valve, o Steam Deck, está previsto para ser lançado em dezembro e, embora o dispositivo portátil tenha flexibilidade, a duração da bateria parece ser imprevisível.

Existem inúmeras maneiras de usar um Steam Deck e as finalidades para as quais você pode usá-lo. Mas exatamente por quanto tempo ele permanecerá ativo sem ser carregado pode variar amplamente, de acordo com as especificações do dispositivo no Steamdeck.com

O Steam Deck vem com uma bateria de 40Whr que pode suportar de duas a oito horas de jogo.

Screengrab via Steamdeck.com

Embora a duração da bateria do Steam Deck pareça ter um alcance enorme, isso não é muito diferente de dispositivos comparáveis ​​como o Nintendo Switch.

O próximo modelo OLED do Switch, que será lançado no outono, tem uma duração de bateria que varia de 4,5 a nove horas. Alguns modelos anteriores tinham menos bateria, que variava de 2,5 a 6,5 ​​horas.

A duração exata da bateria de seu Steam Deck dependerá muito de como você o usa. Alguns jogos e atividades esgotam sua bateria mais rapidamente do que outros.

O Steam Deck estará disponível para reserva a partir de hoje às 14h, e o dispositivo começará com um preço base de US$ 399. Versões de ponta do Steam Deck custarão até US$ 649.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de julho.