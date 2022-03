Quando será lançado o serviço de assinatura PlayStation Spartacus da Sony?

Os últimos quatro meses foram cheios de relatórios e especulações em torno dos rumores, mas bastante tangíveis, sobre o serviço de assinatura de videogame da Sony Interactive Entertainment, ​​codinome Spartacus.

Este serviço, que não está sendo apresentado como um concorrente direto do Xbox Game Pass da Microsoft, é visto internamente como uma maneira de agregar mais valor a duas das ofertas PlayStation da Sony, PS Now e PS Plus.

Semelhante à forma como o Game Pass Ultimate oferece todos os melhores elementos do Game Pass e do Xbox Live, o Spartacus oferecerá os componentes online e especiais do PS Plus e a biblioteca online de títulos do PlayStation e de parceiros terceirizados. De acordo com o relatório mais recente, o serviço será lançado com “uma linha de jogos de sucesso dos últimos anos” e “clássicos de eras mais antigas do PlayStation”.

Isso se alinha com relatórios anteriores que observaram que o serviço apresentará um sistema em camadas oferecendo títulos clássicos de PS1, PS2, PS3 e até PSP como parte de seu catálogo, mesmo que novos títulos do PlayStation Studios não sejam adicionados assim que forem lançados.

No último relatório, também descobrimos que uma revelação e lançamento são “iminentes”, com a Bloomberg observando que o anúncio oficial pode ser feito na próxima semana, ou seja, em algum momento após 27 de março. Nenhuma janela específica foi dada, mas essa é provavelmente a primeira coisa que pode ser compartilhada, embora provavelmente aconteça no meio da semana entre 29 e 31 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de março.