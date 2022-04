Que horas começa o Minecraft Championships (MCC) 21?

O Minecraft Championships (MCC) volta neste mês. E, mais uma vez, contará com 40 criadores de conteúdo, que se enfrentam em oito minijogos.

Como sempre, os 40 jogadores serão divididos em 10 e seu objetivo é conseguir o máximo possível de moedas entre todos os minijogos do evento. No fim, os dois times com o maior número de moedas se enfrentam pelo título do MCC 21.

Entre os streamers e criadores mais conhecidos desta edição do MCC, estão Dream, Krtzyy e Shubble. Mais times serão revelados ao longo dos próximos dias, até completar a lista com os 40 jogadores participantes do MCC 21.

O MCC 20 aconteceu em 26 de março, com a Aqua Axolotls levando a vitória para casa. A equipe foi composta de criadores como Hbomb94, 5up, GeminiTay e Antfrost. Além disso, a equipe que antes se chamava Red Rabbits agora atende pelo nome Krimson Krakens.

O MCC 21 será no dia 30 de abril e será transmitido ao vivo no canal oficial da Noxcrew na Twitch a partir das 16h BRT. Para saber mais detalhes do evento, acesse o site oficial da Noxcrew.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 14 de abril.