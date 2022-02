Quais são as diferentes facções de Dying Light 2?

Dying Light 2 Stay Human está chegando. O jogo será lançado nesta sexta-feira, 4 de fevereiro.

Faltando poucas horas até o lançamento do jogo, muitos jogadores estão de olho nas prévias e outros anúncios feitos pelos desenvolvedores da Techland. Com eles, podemos ter uma ideia do que esperar desse novo título.

Já sabemos que o mapa deve ter “o dobro do tamanho de todos os mapas do primeiro Dying Light juntos“, segundo a Techland. Mas um mundo tão grande e aberto precisa estar cheio de alguma coisa para manter os jogadores ocupados.

Embora provavelmente se encontre muitos infectados na Cidade, local onde se passa Dying Light 2 Stay Human, os jogadores também vão conhecer três facções diferentes. Cada uma delas terá necessidades, tarefas e abordagens diferentes para Aiden Caldwell, o protagonista do jogo. Os Sobreviventes, os Pacificadores e os Renegados são encontrados em pontos diferentes da história principal.

Dying Light 2 Stay Human tem uma nova mecânica chamada “sistema de alinhamento da cidade”. No jogo, você pode se alinhar com uma das três facções. Ao fazer isso, as facções transformam certas áreas do jogo, abrindo novas possibilidades e missões para Aiden concluir.

Sobreviventes

Os Sobreviventes são a facção mais pacífica. O grupo é composto de pessoas comuns que, como sugere o nome do grupo, estão fazendo seu melhor para sobreviver. Não se engane, no entanto, pensando que eles não são capazes de se defenderem. Dito isso, o equipamento deles deve ser mais fraco que o das outras duas facções.

Se você escolher os Sobreviventes pelo sistema de alinhamento, o grupo deve instalar grades de ventilação e outras ferramentas que ajudem a tornar seu parkour pela Cidade ainda mais rápido. As instalações deles devem ter abundância de comida, água e outros ingredientes necessários para a sobrevivência, segundo informações compiladas pelos fãs.

Pacificadores

Os Pacificadores são uma facção militar composta por ex-soldados. O objetivo deles é manter a ordem no mundo apocalíptico. Mas, embora a ideia seja um tanto nobre, eles são agressivos e rigorosos na aplicação de suas regras.

Pacificadores têm equipamentos melhores que os dos Sobreviventes. Além disso, se você escolher os Pacificadores pelo sistema de alinhamento, o grupo instala armadilhas e outras ferramentas que ajudam a lutar contra os infectados da Cidade. No episódio quatro de Dying 2 Know, foi revelado que, ao serem escolhidos, os Pacificadores poderiam modificar um dos telhados para montar um posto onde os jogadores encontrariam vendedores e outras facilidades.

Renegados

No início do jogo, os Renegados são o grupo que é hostil com o protagonista. É um grupo composto por ex-prisioneiros que fugiram quando começou o apocalipse. Um personagem misterioso chamado Coronel é seu líder.

Até o momento, não se sabe muito sobre os Renegados. Diz-se que o equipamento deles consiste em diversas armas de fogo e lâminas afiadas. Ainda precisamos descobrir quais seriam as vantagens de escolher o alinhamento desta facção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.