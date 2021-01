“Vamos trabalhar com a comunidade no design de um novo emote para os momentos de maior empolgação da Twitch.”

Usuários mais frequentes da Twitch podem ter percebido que o emote PogChamp não aparece mais no bate-papo. Mas não é nenhum erro com a sua conta. A Twitch excluiu o emote do site.

PogChamp é um dos emotes mais conhecidos e populares da Twitch. Ele expressa empolgação e surpresa e serve como resposta a grandes jogadas e eventos impressionantes.

O rosto usado para criar o emote PogChamp na plataforma em 2010 foi o de Ryan “Gootecks” Gutierrez, que apresenta o Cross Counter TV, canal dedicado à comunidade de jogos de luta.

Por que PogChamp foi removido da Twitch?

A Twitch removeu o emote em 6 de janeiro, após Gutierrez comentar a invasão ao Capitólio dos EUA por apoiadores de Donald Trump de forma favorável aos invasores.

Quando uma mulher foi baleada tentando entrar no Capitólio, ele disse: “Haverá revolta popular pela mulher que foi executada hoje dentro do Capitólio ou a mártir #MAGAMartyr morrerá em vão?”. Ele também compartilhou no Twitter um vídeo dela sendo baleada, o que viola as regras do site sobre conteúdo violento. O tweet, no entanto, não foi imediatamente excluído da rede social.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today. — Twitch (@Twitch) January 7, 2021

Pouco depois de ele publicar os tweets, a Twitch anunciou que removeria o emote PogChamp do site após “declarações onde o dono do emote incentivava a violência ao comentar os eventos de hoje no Capitólio”.

Mas o emote PogChamp não vai desaparecer completamente. A Twitch pretende criar outro emote para substituir o que foi excluído, permitindo que “o sentimento e uso do Pog continuem vivos”.

“Vamos trabalhar com a comunidade no design de um novo emote para os momentos de maior empolgação da Twitch”, disse a Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 07 de janeiro.