Pilotos de Fórmula 1 disputarão Torneio Virtual para substituir corridas adiadas

A Fórmula 1 organizará um GP virtual que usará o jogo oficial F1 2019, com os atuais pilotos da F1.

As corridas virtuais substituirão todos os GPs adiados a partir deste domingo, 22 de março, pelo virtual GP de Bahrain. A iniciativa está agendada para maio, mas pode ser estendida além dessa data, dependendo da situação da pandemia de coronavírus.

Esta é uma ótima notícia para os fãs da F1, já que as corridas foram canceladas desde o GP da Austrália em 12 de março. No momento, os organizadores suspenderam sete corridas no total e esperam retomar o circuito mundial em 7 de junho no GP do Azerbaijão.

A primeira corrida verá os atuais pilotos de F1 alinhados na largada virtual ao lado de uma série de estrelas a serem anunciadas em breve. Cada piloto participará da corrida remotamente e a transmissão começará no domingo, às 17h00 (horário de Brasília) nos canais YouTube, Twitch e Facebook da F1.

Para o GP virtual de Bahrain, a F1 fará uma corrida de 50% com 28 voltas, com duração de exibição prevista para uma hora e meia. Para incentivar a competição, os carros serão configurados com as mesmas estatísticas e reduzirão os danos ao veículo.

A série virtual, no entanto, é estritamente para fins de entretenimento e não haverá pontuação para o atual Campeonato Mundial. Além disso, nos fins de semana que não são de corrida, a F1 sediará corridas de exibição on-line, onde fãs de todo o mundo terão a chance de competir contra pilotos de F1 reais.

“Com todas as principais ligas esportivas do mundo incapazes de competir, é um ótimo momento para destacar os benefícios dos E-sports”, disse Julian Tan, chefe de iniciativas de negócios digitais e E-sports da F1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 20 de março.