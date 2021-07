Os servidores beta fechados do Novo Mundo caíram? Como verificar o status do servidor

O teste beta fechado para o New World, o grande projeto MMO da Amazon Studios, está em andamento. Como qualquer grande teste beta, não há chance de que tudo funcione tão bem quando deveria, especialmente se todos estiverem tentando fazer o login ao mesmo tempo.

O período de beta fechado começou oficialmente às 13h30 do dia 20 de julho e os jogadores não devem se surpreender se encontrarem problemas ao tentar se conectar. Durante as primeiras horas ou dias do beta fechado, você deve esperar ver vários mundos (servidores) em manutenção para cada região. Menos de uma hora depois que o período beta fechado começou oficialmente, quatro mundos na região oeste dos EUA estão fora do ar para manutenção e poucos outros em diferentes regiões também estão fora do ar.

Haverá também períodos de manutenção global programados em todo o beta fechado do Novo Mundo, com um anúncio global postado no jogo como o mostrado abaixo.

Imagem via Amazon Studios

A Amazon Studios anunciou pouco antes do início do beta fechado que adicionará mais mundos para contabilizar o número de participantes do beta fechado.

Se você está tendo problemas repetidos para se conectar a vários mundos, siga a conta oficial do Twitter do New World para obter atualizações diretas dos desenvolvedores. Você também pode tentar as correções padrão para problemas de conexão em outros jogos ou plataformas, incluindo reiniciar o Steam ou seu roteador e verificar as configurações do firewall.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 20 de julho.