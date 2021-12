Os melhores jogos para PC que virão em 2022

Depois que o último vazamento de banco de dados da Nvidia no Twitter detalhou datas de lançamento específicas para uma miríade de títulos, alguns ainda não lançados, ficou muito claro que 2022 seria um grande ano para a indústria de jogos.

Com todos os títulos que foram recentemente adiados para 2022 se juntando a uma enorme lista de outros títulos anunciados que finalmente serão publicados no próximo ano, parece que os meses que antecedem o final de 2022 serão os meses de lançamento mais ocupados para a indústria de videogames desde 2011.

Jogos de diferentes gêneros, estúdios e públicos vão preencher todo o ano, de janeiro a dezembro. De Hogwarts Legacy a Elden Ring, estes são os melhores jogos para PC programados para serem lançados em 2022.

Tiny Tina’s Wonderlands

Desenvolvido pela Gearbox Software e publicado pela 2K, Tiny Tina’s Wonderlands é um spin-off da série Borderlands aclamada pela crítica que será lançado em março de 2022.

O próximo título de Borderlands será um jogo de tiro em primeira pessoa, como seus antecessores, com elementos de RPG e uma forte sensação de D&D. O mundo de fantasia do Tiny Tina’s Wonderlands será preenchido com cavernas subterrâneas, florestas infestadas de cogumelos e montanhas habitadas por trolls. Tiny Tina assume o papel de Dungeon Master deste novo mundo, o que significa que ela será capaz de mudar e alterá-lo como quiser. Os jogadores podem criar seus próprios personagens e escolher entre seis classes diferentes que irão fornecer diferentes habilidades, bem como explorar um grande arsenal de armas e outros equipamentos.

No início deste mês, a Gearbox lançou o DLC que inspirou este próximo jogo, Assault on Dragon Keep, que estava disponível para download gratuito de 8 a 16 de novembro.

Tiny Tina’s Wonderlands será lançado em 25 de março de 2022 e estará disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S / X.

STALKER 2

Este jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela GSC Game World está previsto para ser lançado em 2022 e será o quarto episódio da série STALKER. Já se passaram 13 anos desde o lançamento de um jogo STALKER. Call of Pripyat foi lançado em 2009, e um novo título foi anunciado pouco depois para ser lançado em 2012, mas acabou sendo cancelado no mesmo ano. Não foi até 2018 que ele estava de volta à mesa de desenvolvimento.

Os fãs de STALKER 2 viram o próximo jogo no trailer estendido que foi apresentado na conferência Xbox-Bethesda na E3 2021, que também confirmou que o jogo de tiro de sobrevivência seria lançado em abril de 2022. Além disso, foi revelado que STALKER 2 será estar disponível no Xbox Game Pass para consoles e PC no lançamento.

STALKER 2 será lançado em 28 de abril de 2022 e estará disponível para PC e Xbox Series S / X.

Elden Ring

Diz-se que está reinventando a natureza dos jogos de mundo aberto, Elden Ring é de longe um dos lançamentos pendentes mais badalados para 2022. Este RPG desenvolvido pela FromSoftware apresentará vários elementos que também podem ser encontrados em títulos anteriores da série Souls, com um grande foco em combate e exploração. O jogo se passa em The Lands Between e incluirá seis áreas diferentes, cheias de castelos, fortalezas e catacumbas para explorar.

O jogo é dirigido por Hidetaka Miyazaki, e a construção do mundo é liderada pelo autor George RR Martin, mais conhecido por sua série de romances As Crônicas de Gelo e Fogo, que mais tarde foi desenvolvida no famoso programa de TV Game of Thrones. Miyazaki deu-lhe liberdade criativa para escrever a história de fundo do universo do jogo.

Elden Ring será lançado em 25 de fevereiro de 2021 e estará disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S / X.

Company of Heroes 3

Anunciado oficialmente em julho de 2021, Company of Heroes 3 é um próximo jogo RTS desenvolvido pela Relic Entertainment. Situado nas localidades italiana e norte-africana da Segunda Guerra Mundial, a sequência de Company of Heroes 2 apresentará novas mecânicas e novos modos de jogo.

Alguns dos novos recursos incluem o Sistema de Pausa Tática, permitindo ao jogador pausar uma batalha e colocar diferentes comandos na fila, e uma nova história dinâmica que permite aos jogadores interagir com diferentes NPCs e afetar o final da história.

Embora nenhuma data oficial de lançamento tenha sido revelada, os fãs podem esperar que Company of Heroes 3 seja lançado no final de 2022.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 é o projeto mais ambicioso do Larian Studios até o momento. Embora o jogo esteja parcialmente disponível como acesso antecipado na Steam em outubro de 2020, um lançamento completo está planejado para 2022.

Os jogadores assumem o papel de Tav, o protagonista da história, que é sequestrado por devoradores de mentes. Eles implantam um parasita em Tav que tem o poder de transformá-lo em outro devorador de mentes, mas antes que a transformação ocorra, o navio em que Tav está é atacado e Tav consegue escapar. Deste ponto em diante, Tav deve encontrar uma maneira de remover o parasita enquanto encontra vários outros sobreviventes nos destroços.

Baldur’s Gate 3 é um RPG que oferece aos jogadores uma experiência para um jogador e também opções para vários jogadores. Ao contrário dos títulos anteriores da série, Baldur’s Gate 3 tem um sistema de combate baseado em turnos comparável ao de Divinity: Original Sin. A história leva os jogadores de volta ao século 15 e 120 anos após a história de Baldur’s Gate 2.

Baldur’s Gate 3 será totalmente lançado em 2022 e permanecerá no Steam Early Access até então.

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora é um jogo de ação / aventura de mundo aberto que será baseado no filme Avatar de James Cameron. Desenvolvido pela Massive Entertainment, este título será publicado pela Ubisoft e estará disponível em 2022.

No jogo, os jogadores assumem o controle dos Na’vi e começam sua jornada pela Fronteira Ocidental, uma nova região de Pandora. Um primeiro trailer foi revelado durante a E3 2021, mas o jogo foi anunciado pela primeira vez em 2017. Embora muitos detalhes não tenham sido divulgados, sabemos que esta será uma história independente e não seguirá a mesma narrativa que aquele apresentado na série de filmes.

Avatar: Frontiers of Pandora está em desenvolvimento e será lançado em 2022.

The Lord of the Rings: Gollum

O projeto mais recente de Daedalic foi inicialmente definido para ser lançado em 2021, mas foi recentemente adiado para 2022. Este é um próximo jogo de ação / aventura que, como o nome sugere, será baseado no personagem de Gollum e nos eventos que acontecem antes do romance e dos filmes da franquia O Senhor dos Anéis.

Os jogadores irão experimentar partes da história de Gollum que não foram exploradas em muitos detalhes, desde seu tempo como um escravo sob a Torre Negra até o tempo que ele passou com os Elfos da Floresta das Trevas. Usar discrição, agilidade e astúcia para sobreviver fará apenas parte do jogo. As decisões tomadas ao longo da história terão uma influência significativa no desenvolvimento da personalidade de Gollum. Nos romances e filmes, Gollum constantemente luta entre a escuridão personificada por Gollum e sua vida como Sméagol. No jogo, cabe ao jogador decidir qual lado assume.

The Lord of the Rings: Gollum está previsto para ser lançado em 2022 e estará disponível no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S / X.

Forspoken

O próximo projeto de desenvolvimento da Square Enix, Forspoke , é um RPG de ação que será lançado em 2022. A editora descreveu o título como uma “aventura guiada por narrativa” que acontecerá em um mundo aberto que os jogadores estarão livres para explorar.

A protagonista da história, Frey Holland, é uma jovem mulher que é retirada de sua casa em Nova York e apresentada ao mundo de fantasia de Athia, onde terá que usar poderes mágicos para abrir caminho por esta nova e misteriosa terra para sobreviver e fazer seu caminho para casa.

Forspoken é um exclusivo do PS5 nos consoles, mas também estará disponível para PC quando for lançado em 2022.

Dying Light 2

Dying Light 2: Stay Human, a sequência de Dying Light 2015 da Techland, deixou os fãs esperando por um longo tempo e finalmente será lançado em 2022. Este é um RPG de sobrevivência / terror que conta com Aiden Caldwell como um novo protagonista que os jogadores podem controlar. A nova mecânica de jogo na sequência incluirá parkour e a chance de escalar, deslizar e correr pela parede através de edifícios na cidade.

Mais de 3.000 animações de parkour foram confirmadas, assim como algumas novas ferramentas como um gancho e um parapente. Como no antecessor do título, o combate no jogo será principalmente baseado em corpo-a-corpo e as armas se desgastarão conforme forem usadas com o tempo. Embora o combate corpo-a-corpo ocupe o centro do palco, também haverá armas de longo alcance e melhoráveis, como a besta ou a espingarda. As armas podem ser melhoradas com diferentes componentes encontrados ao longo do jogo. O protagonista também terá uma habilidade sobre-humana causada pela infecção que os jogadores poderão usar em combate.

Dying Light 2: Stay Human se passa em um mundo aberto que é quatro vezes maior do que o título anterior. Existem sete regiões distintas e diferentes assentamentos e facções que os jogadores encontrarão ao longo da campanha. Haverá também um grande foco na tomada de decisões, o que realmente mudará o mundo do jogo e a reputação do personagem principal.

Dying Light 2: Stay Human está programado para ser lançado em 4 de fevereiro de 2022 e estará disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S / X.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy foi um dos jogos mais esperados e polêmicos anunciados nos últimos anos. Muito baseado na história da série Harry Potter e ambientado no mesmo Mundo Mágico, Hogwarts Legacy está sendo desenvolvido pela Avalanche Software e será publicado pela Warner Bros Entertainment. Com uma linha de mudanças na liderança, bem como preocupações iniciais sobre o envolvimento de JK Rowling, o jogo foi recentemente adiado para 2022, e agora sabemos que o jogo será lançado algum tempo depois do segundo filme de Criaturas Fantásticas, que está previsto para ser lançado em abril de 2022.

Hogwarts Legacy será ambientado em 1800 e fará com que os jogadores ocupem o lugar de um aluno do quinto ano que vai para Hogwarts após receber uma carta de admissão tardia. Logicamente, nenhum dos personagens dos romances ou filmes aparecerá, mas é possível que alguns personagens da história que são meras menções nos romances e filmes possam fazer parte do jogo, pois isso seria uma oportunidade para os desenvolvedores respirarem nova vida em personagens existentes que os fãs sabem pouco.

O protagonista jogável na história é uma bruxa ou bruxo que acaba por ser o único capaz de entender e usar a magia antiga e poderosa que irá descobrir as verdades ocultas sobre o Mundo Mágico. A história do jogo terá como foco a jornada do personagem em Hogwarts e as escolhas do jogador por meio de uma série de eventos e missões que farão com que o protagonista embarque em uma jornada de escolha entre o bem e o mal.

Hogwarts Legacy está programado para ser lançado em 2022 no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S / X.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 25 de dezembro.