Os melhores jogos de PC para jogar no Steam Deck

Valve está chegando ao mundo do portátil com tudo. Em 15 de julho, a gigante dos jogos para PC anunciou sua plataforma portátil Steam Deck, um concorrente do Nintendo Switch projetado para que jogadores de PC possam jogar qualquer jogo da Steam em um dispositivo portátil.

O Steam Deck anuncia a agilidade de jogar qualquer jogo na biblioteca de um usuário da Steam, com um APU personalizado projetado com AMD que deve ser capaz de “rodar os jogos AAA mais recentes em um envelope de energia muito eficiente”. A vida útil da bateria dura de duas a oito horas, dependendo do jogo que você está jogando.

Com a capacidade de jogar qualquer jogo da Steam, o que se qualifica como o melhor jogo para jogar no Steam Deck depende da preferência do jogador, certo? Sim, mas há dúvidas sobre o desempenho em relação a jogos mais pesados ​​como Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed para ter cuidado. Além disso, atiradores multijogador como CS:GO ou Rainbow Six Siege podem enfrentar problemas inesperados, especialmente se forem transmitidos para o deck de um PC.

Portanto, para esta lista, nos concentramos em jogos que não ocupariam muito espaço de armazenamento ou energia da CPU, e aqueles que seriam mais adequados para sentar no sofá, na cama ou até mesmo no banheiro.

Fall Guys

Imagem via Mediatonic

O colorido e caótico jogo de plataforma Fall Guys parece feito sob medida para jogar em um console móvel portátil. Essa é uma grande razão pela qual seu eventual lançamento do Nintendo Switch é tão esperado, embora a data original tenha sido adiada. Mas com a data de lançamento do Switch e a data de lançamento do celular para Fall Guys no ar, o Steam Deck tem uma chance de capitalizar no mercado móvel potencialmente massivo de Fall Guys.

Dada a duração de uma partida de Fall Guys e como é fácil e rápido entrar na fila para outra, é perfeito para o jogador viciado em PC que quer gastar 10 minutos ou duas a três horas nele. E como o Steam Deck é um PC real, com a opção de instalar software de terceiros, os jogadores poderão jogar jogos como Fall Guys nele enquanto estão conectados a uma chamada do Discord através do Deck.

Genshin Impact

Imagem via miHoYo

Outro jogo colorido e viciante com a capacidade de pegar e parar como quiser e atualmente sem uma porta no Nintendo Switch concorrente, Genshin Impact poderia ser um jogo tremendamente popular jogado no Steam Deck. Sua versão para dispositivos iPhone e Android é uma evidência de que funciona bem em dispositivos menores, e a versão para PC mostra o quão lindo o jogo tem potencial para ser. Naturalmente, jogar no Steam Deck pode ser o melhor dos dois mundos.

Uma versão inspirada em anime no gênero de aventura no estilo Breath of the Wild, Genshin Impact é um dos jogos mais populares e lucrativos que existem. Genshin Impact mostrou um crescimento incrível desde o seu lançamento, sem sinais de desaceleração, e poderia ser o jogo para o Steam Deck que Breath of the Wild foi para o Nintendo Switch.

Among Us

Imagem via Innersloth

O popular jogo multijogador de trabalho em equipe e traição seria uma ótima opção para jogadores do Steam Deck. Os jogadores poderiam usar o esquema de controle que funciona muito bem com o jogo e, como acontece com Fall Guys, poderiam usar o microfone on-board do deck e a capacidade de instalar o Discord para formar um grupo divertido de amigos que se enfrentarão apenas uma única rodada.

Embora Among Us não seja tão popular como era no início do ano, a pequena equipe de desenvolvimento da Innersloth se dedica a adicionar mais e mais conteúdo ao longo do tempo, incluindo mapas, tarefas e cosméticos. Talvez Among Us esteja pronto para outro ressurgimento em dezembro, quando o Steam Deck for enviado.

Para ser honesto, há tanto potencial no Switch Deck que limitar a lista a apenas três títulos parece errado. Até mesmo alguns dos jogos maiores parecem rodar muito bem nos primeiros conjuntos de testes em Decks de desenvolvimento, incluindo Jedi Fallen Order e Death Stranding. E com diferentes tamanhos de armazenamento e a capacidade de adicionar mais armazenamento por meio de um espaço de microSD, talvez as preocupações com jogos que são muito grandes ou muito desgastantes para a CPU nem venham à tona.

Claro, você provavelmente não será capaz de jogar Cyberpunk 2077 em configurações ultra-altas realmente sem problemas, mas este novo dispositivo da Valve e Steam ainda deixa o mundo dos jogos para PC animado por um bom motivo. As filas para reservar o Steam Deck para clientes dos EUA, Reino Unido ou outros europeus abrem em 16 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 15 de julho.