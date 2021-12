Os melhores jogos de FPS de 2021

Este ano foi lento para novos jogos, mas houve alguns lançamentos notáveis. Embora a pandemia em curso tenha levado ao atraso de grandes sequências como Overwatch 2, os novos títulos FPS lançados este ano geraram muito burburinho na mídia.

Aqui está um resumo dos melhores jogos FPS jogáveis ​​no momento, incluindo títulos lançados em anos anteriores que receberam atualizações de conteúdo frequentes em 2021.

Halo Infinite

Imagem via Xbox

Halo Infinite, indiscutivelmente o jogo mais esperado do ano, foi lançado em 15 de novembro. Ele tem uma campanha para um jogador, bem como modos multijogadores. No modo para um jogador, os jogadores passarão muito tempo se movimentando, usando veículos de alta tecnologia e lutando contra chefes alienígenas desafiadores.

Para aqueles que estão familiarizados com Titanfall, Pathfinder de Apex Legends ou Widowmaker de Overwatch, o gancho parecerá familiar, mas orgânico ao mundo do jogo. Os ambientes internos e externos do Halo Infinite se parecem com a marca dos títulos anteriores do Halo, sem mencionar que são graficamente elegantes. Para muitos, Halo Infinite corresponde às expectativas e fornece uma atualização satisfatória para a franquia.

Deathloop

Imagem via PlayStation

Deathloop é um título FPS de um jogador de ficção científica desenvolvido por Arkane, criadores de Dishonored e Prey. O jogo que prende os jogadores em um loop sem fim foi lançado em 14 de setembro deste ano e apresenta uma mecânica de primeira pessoa para duas mãos. Os jogadores devem encontrar e eliminar oito alvos para escapar do loop. No entanto, não há grandes restrições de tempo, então os completistas curiosos podem explorar o mundo colorido e dinâmico e fazer missões paralelas se quiserem tirar o máximo proveito do jogo.

Back 4 Blood

Imagem via GamesRadar

Back 4 Blood é um FPS desenvolvido pela Turtle Rock Studios, criadores de Left 4 Dead. O jogo oferece muito survival horror sangrento, zumbis e criaturas mutantes. Lançado em 8 de outubro deste ano, Back 4 Blood oferece um modo cooperativo e um modo de campanha desenvolvido. Para os fãs da franquia Doom ou títulos de sobrevivência como Dead by Deadlight, Back 4 Blood vai parecer uma experiência nova e familiar.

Call of Duty: Vanguard

Imagem via GameSpot

Call of Duty: Vanguard é um FPS com tema militar criado pela Sledgehammer Games e lançado em 10 de setembro deste ano. É ambientado no período da Segunda Guerra Mundial e oferece modos de jogo para um ou vários jogadores. No multijogador, os jogadores podem selecionar “Combat Pacing” para obter uma partida e um mapa que se alinhe com o tipo de combate e experiência FPS que procuram. Os jogadores podem escolher entre ritmos Tático, Assalto e Blitz, cada um oferecendo um mapa diferente e um número variado de jogadores.

O modo de campanha para um jogador oferece aos jogadores a chance de vivenciar os campos de batalha de vários locais diferentes ao redor do mundo. As lutas são intensas e a história um pouco sensacionalista às vezes, mas a força do Vanguard está na ação ininterrupta. A campanha se concentra no desenvolvimento do personagem, enquanto mantém muitas oportunidades para o combate FPS. Cada personagem tem diferentes características físicas e habilidades, então os jogadores podem experimentar novas habilidades a cada troca de personagem.

Apex Legends

Imagem via Respawn Entertainment

Mesmo que Apex Legends já esteja no mercado há quase três anos, seus desenvolvedores na Respawn, criadores da franquia Titanfall, continuaram a lançar atualizações frequentes, novos modos de jogo e mapas e novas lendas. Este ano, Apex viu sua base de jogadores dobrar na Steam desde que foi adicionado à plataforma de PC em novembro de 2020. Alguns sites estimam que Apex tenha um milhão de jogadores ativos online a qualquer momento.

Para aqueles que podem estar se perguntando por que o Apex continua a ser popular, basta olhar para o compromisso contínuo de seus desenvolvedores em lançar conteúdo altamente solicitado. Após o lançamento de Olympus e as atualizações do Desfiladeiro do Rei, alguns jogadores imploraram por um novo mapa que fosse maior, menos aberto e menos sujeito a terceiros invadindo sua luta. A Respawn ouviu, lançando o maciço e montanhoso Zona de Tormenta em 2 de novembro. Alguns também queriam um modo de jogo diferente do tradicional battle royale, e os desenvolvedores lançaram os modos Arenas e Arenas ranqueado no início deste ano.

VALORANT

Imagem via Riot Games

VALORANT da Riot Games continua a estar entre os jogos FPS mais populares deste ano, com uma audiência estável na Twitch desde o seu lançamento. Os desenvolvedores continuaram a criar novos conteúdos para o jogo, com quatro novos agentes em 2021. O duelista Yoru, a controladora Astra, o iniciador KAY / O e o sentinela Chamber juntaram-se à VALORANT este ano. As novas adições ajudaram a manter o jogo atualizado e os fãs animados enquanto experimentam os novos agentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kate Irwin no Dot Esports no dia 24 de dezembro.