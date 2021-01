Os 5 maiores momentos do streaming de 2020

Em um ano em que a interação online foi colocada sob um microscópio mais do que nunca, 2020 provou que a transmissão ao vivo poderia se manter como meio de entretenimento do futuro. Entre as inúmeras comunidades que foram geradas ou cresceram exponencialmente em 2020, este ano provou ser um marco na história do streaming.

Aqui estão cinco dos maiores momentos do streaming de 2020.

Retorno do Shroud para a Twitch, 12 de agosto

Depois que o Mixer encerrou as operações em junho deste ano, muitos dos streamers que fecharam acordos inovadores para transmitir exclusivamente na plataforma da Microsoft ficaram sem casa. Um dos nomes mais notáveis ​​que ficou sem uma plataforma para transmitir após o “Great Mixer Exodus” foi o ex-profissional de Counter-Strike: Global Offensive, Shroud, que transmitiu na Twitch antes de assinar seu contrato exclusivo com a Mixer em outubro passado.

Mas em 11 de agosto, Shroud anunciou que voltaria à Twitch por meio de um acordo exclusivo. No dia seguinte, ele foi ao vivo com mais de 500.000 espectadores. Depois de apenas cerca de 10 meses longe da plataforma, a Twitch deu as boas-vindas a Shroud de braços abertos. Antes de sua partida, ele acumulou bem mais de sete milhões de seguidores na Twitch, tornando-o o segundo streamer mais popular na plataforma, atrás apenas de Ninja.

I pictured an epic return… not quite like this though <3 pic.twitter.com/zRCFAhp7HX — Michael Grzesiek (@shroud) August 13, 2020

O recepção de volta ao lar de quase oito horas no início deste ano atraiu bem mais de 220.000 espectadores em média em sua totalidade, enquanto o próprio Shroud atraiu mais de 16.500 novos assinantes, de acordo com um tweet detalhando as estatísticas da transmissão, que ele postou poucas horas após seu retorno para a Twitch.

Cr1tikal vence xQc no xadrez, 9 de junho

Com jogos como VALORANT, Fall Guys, Among Us e tantos outros praticamente surgindo do nada para dominar a atenção dos espectadores em toda a Twitch ao longo de 2020, foi certamente intrigante, quando o xadrez se tornou um dos, se não, o jogo mais popular sendo transmitido na plataforma.

E em 9 de junho, toda a comunidade da Twitch se reuniu enquanto streamers de todas as origens participavam do PogChamps, um torneio de xadrez de 16 pessoas com grandes nomes como Forsen, Yassuo e Ludwig entre outros. Mas nenhum jogo mais icônico foi jogado durante o torneio do que uma competição da fase de grupos entre Cr1tikal e xQc. Em apenas seis movimentos, Cr1tikal foi capaz de levar a vitória, deixando xQc na derrota de uma disputa à velocidade da luz.

Talvez o mais irônico tenha sido o fato de o jogo ter sido lançado em transmissão pelo treinador do xQc para o evento, Hikaru Nakamura, que só pôde assistir, incrédulo, como seu prodígio foi derrotado de forma enfática.

PogChamps resultou em um aumento no número de visualizações do xadrez na Twitch, à medida que o jogo se tornou cada vez mais popular. Em seu pico em junho, o xadrez estava atraindo cerca de 25.000 espectadores em média por dia, de acordo com o site de estatísticas da Twitch, SullyGnome. E com 1,9 milhão de visualizações até hoje, a vitória rápida do Cr1tikal sobre o xQc rapidamente se tornou um dos clipes da Twitch mais vistos de todos os tempos.

Alexandria Ocasio-Cortez joga Among Us, 20 de outubro

Screengrab via Alexandria Ocasio-Cortez

Em 20 de outubro, apenas algumas semanas antes do dia da eleição nos Estados Unidos, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez (Nova York) fez uma tentativa de reunir eleitores em potencial por meio da internet, transmitindo Among Us na Twitch. O evento atraiu bem mais de 430.000 espectadores simultâneos em um ponto, tornando-se uma das streams mais assistidas na história da plataforma. Apenas a stream de retorno de Shroud no início do ano e a stream de Fortnite de Ninja em 2018 com Drake tiveram números de pico de audiência maiores do que a estreia de Ocasio-Cortez na Twitch.

Em parte, isso foi devido ao fato de Ocasio-Cortez jogar Among Us ao lado de alguns dos maiores nomes atualmente na Twitch. Ao lado de streamers de grandes nomes como Pokimane, DisguisedToast, Hasan Piker e outros, a congressista conseguiu reunir várias comunidades e públicos com a stream inovadora do ano.

Hafthor Bjornsson quebra o recorde de levantamento de peso, 2 de maio

No início de maio, a estrela de Game of Thrones, Hafthor Bjornsson, quebrou o recorde mundial de levantamento de peso, levantando 501 kg e quebrando o recorde mundial anterior de 462 kg.

Em um cruzamento épico de preparação física, musculação e força bruta, alguém teria sido levado a acreditar que o evento teria sido mais adequado para um canal como ESPN ou FOX Sports. Em vez disso, o homem também conhecido como “Montanha” decidiu transmitir sua tentativa de levantamento de peso ao vivo em seu próprio canal da Twitch.

Ao longo de toda a stream, Bjornsson teve uma média de bem mais de 50.000 espectadores, chegando a quase 90.000, de acordo com o SullyGnome. Mas talvez o mais impressionante é que mesmo depois de quebrar o recorde mundial de levantamento de peso, Bjornsson usou muito do ímpeto que obteve com aquela stream para impulsionar sua própria carreira de streaming. Até hoje, você pode encontrá-lo nos jogos de streaming da Twitch, como xadrez, Warzone e League of Legends.

TimTheTatman vence um jogo de Fall Guys, 19 de agosto

Depois de suportar uma enxurrada de derrotas, quase-acidentes e memes pela maior parte de uma semana, TimTheTatman registrou sua primeira vitória em Fall Guys em 19 de agosto. A saga começou oito dias antes, e para a próxima semana, Tim tentou incessantemente garantir uma coroa.

Ao longo da jornada de oito dias até o topo, Tim sentiu uma onda de apoio sem fim da comunidade do jogo, dos desenvolvedores e da conta de mídia social do Fall Guys. Além disso, um número incontável de outros streamers, como Nadeshot, Ninja, CouRage e outros surgiram de todos os cantos da Internet para apoiá-lo em sua rotina.

Quando a jornada culminou, mais de 300.000 espectadores, de acordo com SullyGnome, sintonizaram para assistir Tim capturar sua primeira coroa em uma rodada intensa de Passo em Falso. Depois que ele garantiu a vitória, ainda mais espectadores inundaram a stream, elevando sua contagem de pico para cerca de 340.000.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 24 de dezembro.