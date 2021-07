Onde encontrar Minério de Ferro e Filão de Ferro em New World

Depois de aprender o básico de combate e exploração no New World, o jogo o coloca em um mundo dinâmico e rico, onde uma das facetas fundamentais é a criação. Vá para qualquer povoado e você verá jogadores cercando as barracas de artesanato no centro da cidade, transformando recursos em mercadorias ou outros materiais.

Um dos recursos mais importantes para a fabricação de armas, armaduras e outros bens vitais é o ferro. O ferro é fundido a partir de minérios de ferro, que podem ser encontrados colhendo filões de ferro com uma picareta. A linha de missão principal que você segue desde o início do tutorial deve equipá-lo com uma picareta, mas também é relativamente rápida e de baixo custo para fabricar.

Mas a maior tarefa não será fazer picaretas, e sim encontrar filões de ferro.

Onde posso encontrar Filões de Ferro em New World?

Você encontrará filões de ferro nas seções de Planalto do mapa. Ao abrir o mapa, haverá uma legenda na seção Locais de Recurso, então você poderá ver se está em uma seção de Planalto ou perto de uma. As seções de Planalto aparecerão em marrom claro no mapa mundial. Procure por seções de Planalto próximas a áreas intransitáveis, uma vez que essas serão próximas a montanhas e normalmente têm vários filões de ferro. Em geral, o minério de ferro pode ser encontrado em pontos mais altos e perto de colinas rochosas e cavernas.

Imagem via Amazon Studios

Ao atravessar as áreas de Planalto, mantenha os olhos abertos para grandes rochas enegrecidas, muito mais escuras do que as pedras e rochas típicas pelas quais você passa. Ande até um filão de ferro com uma picareta equipada e segure E até que o círculo de progresso seja concluído.

O que eu faço com o Minério de Ferro?

Leve o minério de ferro de volta a qualquer assentamento e leve para a fundição para fundi-lo em barras de ferro. Barras de ferro podem ser usadas em várias estações de artesanato diferentes para armas, armaduras e outros bens. Aumente seu nível de fundição e você poderá fundir outros metais também e fabricar mais ferro a um custo menor.

Não se preocupe em se preparar para o artesanato imediatamente. Seu progresso do beta fechado não será levado para o lançamento completo do jogo. Mas aprender o básico agora permitirá que você comece bem quando o New World for lançado totalmente no mês que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 20 de julho.