O novo Steam Deck da Valve tem tela sensível ao toque?

Hoje cedo, a Valve anunciou um novo console, o Steam Deck. O Steam Deck pode ser utilizado em modo portátil ou acoplado e permite que os jogadores joguem toda a sua biblioteca Steam onde quiserem.

A versão portátil do console inclui uma tela sensível ao toque de sete polegadas. A interface tradicional da Steam com que os usuários se acostumaram será incluída no Steam Deck, e os jogadores serão capazes de navegar na interface por meio da tela sensível ao toque do Deck.

Imagem via Valve

Nem todos os jogos do Steam Deck poderão aproveitar ao máximo o recurso da tela sensível ao toque. Mas os jogadores podem esperar que a tela sensível ao toque desempenhe um papel integral na interface inicial do sistema. Além disso, navegar e pesquisar jogos ou configurações específicas será muito mais fácil com a adição do teclado na tela do Steam Deck.

O Steam Deck também inclui dois trackpads, bem como controles giratórios para determinados jogos e experiências. Dois thumbsticks e um D-pad também estão incluídos no console portátil.

O Steam Deck será lançado em dezembro de 2021, mas os clientes em potencial podem reservar uma cópia para eles amanhã, 16 de julho, às 14h. O Steam Deck será vendido por um preço base de US$ 399.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 15 de julho.