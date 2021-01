O efeito Among Us: jogos mais assistidos na Twitch em 2020

Among Us trouxe novos gêneros à luz.

A Twitch viu algumas mudanças em 2020. Em 2019, a maioria dos jogos mais populares eram jogos de tiro competitivos como Fortnite. Embora esses jogos ainda reinem em popularidade, outros gêneros entraram no top 10 deste ano. Houve uma grande mudança nos gêneros populares de 2020, em parte graças ao COVID-19.

A lista dos 10 melhores jogos na Twitch em 2020 pode variar dependendo dos seus parâmetros. Se você estiver medindo os 10 títulos mais transmitidos e olhar para o ano inteiro, os jogos permanecem os mesmos: Fortnite, League of Legends e jogos competitivos semelhantes. As mudanças reais aparecem ao olhar para os jogos mais assistidos, jogos de tendência ou alterar a data para a última metade do ano em vez do ano inteiro. Among Us está entre os 10 primeiros em todas as outras categorias.

Primeiro, vejamos as métricas do ano. Chegaremos aos números de Among Us depois.

Jogos mais assistidos de 2020

Imagem via Twitch

O SullyGnome rastreia as métricas da Twitch até os últimos 365 dias. Ele analisa categorias, canais, tendências, jogos transmitidos, jogos assistidos e muito mais.

Ao olhar para os jogos mais assistidos e tendências ao longo do ano, estamos pulando a categoria Just Chatting da Twitch. É sempre o número 1 na maioria das paradas. Embora continue a ser a categoria mais popular em termos de ser a mais transmitida, mais assistida e tendência, não é um jogo.

Os jogos mais assistidos de 2020, de acordo com SullyGnome, são:

League of Legends Fortnite Grand Theft Auto V VALORANT Call of Duty: Warzone Counter-Strike: Global Offensive Minecraft Dota 2 World of Warcraft Among Us

Jogos populares em 2020

Imagem via Twitch

As tendências da Twitch em 2020 contam uma história diferente. Muitos jogos tiveram um aumento saudável desde o início do ano e uma popularidade sustentada nos anos anteriores. Outros, como Fall Guys e Among Us, aparecem como resultado da mudança de foco de títulos multijogador competitivos para jogos para jogar com seus amigos.

As 10 principais tendências de 2020 são:

VALORANT Call of Duty: Warzone League of Legends Among Us Minecraft Escape from Tarkov Counter-Strike: Global Offensive Grand Theft Auto V Fall Guys: Ultimate Knockout FIFA 21

Em parte, essa mudança foi devido ao aumento na contagem de jogadores de Among Us. Vários fatores explicaram por que um jogo de dois anos de idade apareceu repentinamente na cena do streaming.

Among Us

Screengrab via InnerSloth

Among Us teve um efeito profundo na cultura de streaming em 2020. Mas encontrá-lo no final da lista é uma surpresa. Não chega ao top 10 quando se analisa os jogos mais transmitidos, mas atinge um sólido quarto lugar quando se analisa os jogos mais populares de 2020.

Existem muitas teorias no Reddit em torno do aumento da popularidade do jogo indie de 2018. Vários streamers e YouTubers começaram no final de 2019 e no início de 2020, começando com um streamer menor chamado Admiralbulldog. O YouTuber Kaif exibiu um episódio em seu canal no final de dezembro de 2019. Em janeiro, houve um aumento repentino de jogadores (cerca de 46 por cento), mas o número médio de jogadores permaneceu ligeiramente acima de 100. Nos meses seguintes, houve um aumento constante, mas lento, na contagem de jogadores até julho. Por mais que gostemos de creditar a Kaif o início do aumento, olhando para o tempo de aumento do jogador, não foi a influência de Kaif, mas sim um streamer da Twitch.

Ao olhar para a segunda metade do ano, aparecem mais jogos que não são competitivos por natureza, como Phasmophobia e World of Warcraft (devido ao lançamento de Shadowlands em novembro).

Estes são os jogos populares durante todo o ano. Among Us, aparecendo no top 10 é impressionante, pois sua popularidade não disparou até a metade de 2020. Após a popularidade de Among Us, outros jogos semelhantes tiveram um aumento em seus números. Os jogos diferem ligeiramente quando olhamos para a segunda metade do ano. Among Us aparece no início da lista, com Fall Guys e Phasmophobia perdendo por pouco os 10 primeiros.

Em julho, Sodapoppin jogou Among Us para seu público na Twitch e até fez uma piada sobre causar o pico de popularidade. Embora os números do jogo na Steam tenham subido lentamente no começo do ano, houve um aumento massivo de jogadores em julho. O número médio de jogadores saltou de 616 para 2.104. Em agosto, subiu 718%, atingindo uma média de 18.790 jogadores. Isso aconteceu novamente em setembro, quando atingiu a média de 151.380 jogadores. A contagem máxima de jogadores também aumentou dramaticamente, atingindo 438.524 jogadores em setembro. Kaif pode ter sido o primeiro, mas foi o público e a influência de Sodapoppin que trouxe Among Us aos holofotes em julho.

Existe outro gatilho potencial para a popularidade do jogo. A versão final de The Henry Stickmin Collection, Completing the Mission, foi lançada em 7 de agosto. Tanto The Henry Stickmin Collection quanto Among Us são feitos pela InnerSloth. Completing the Mission apresentava easter eggs de Anong Us espalhados pelos níveis. Muitos jogadores investigaram o que os pequenos personagens eram e viram Among Us.

Independentemente de como começou, Among Us era o jogo perfeito para 2020. Com a COVID-19 forçando as pessoas a se isolar, bloquear e evitar a interação com seus amigos e familiares pessoalmente, o jogo multijogador barato permite que os amigos joguem juntos de forma casual. A maioria dos jogos multijogador populares ao mesmo tempo são competitivos, como Fortnite, Warzone e LoL. Fortnite viu um grande aumento na contagem de jogadores durante os primeiros bloqueios em março e abril. Among Us preenche um nicho social semelhante, mas cria um ambiente amigável semelhante ao de um jogo de tabuleiro. Embora haja competição e desejo de vencer, não é um jogo competitivo.

Fall Guys

Imagem via Mediatonic

A popularidade de Among Us causou um aumento nos jogos semelhantes. Fall Guys foi lançado no meio do pico de popularidade de Among Us. É mais competitivo, mas igualmente alegre e bobo. Fall Guys nunca viu os números de Among Us, mas está se mantendo forte nas tendências para a segunda metade de 2020.

Os números de Fall Guys podem não ser os mais altos, mas o jogo teve um bom salto em popularidade e permanece fora dos 10 primeiros para streaming. Os números da Steam contam apenas parte da história, no entanto. Fall Guys está em outras plataformas e tem uma base de jogadores saudável além dos jogos de PC.

Assim como Among Us, Fall Guys pode creditar seus números a um punhado de streamers. Um dos principais foi TimTheTatman e sua infame série de derrotas. Quando o jogo foi lançado em agosto, o streamer, como muitos outros em campo, saltou para a corrida caótica pela coroa. Ele perdia, com frequência. E quanto mais perdia, mais seguidores ganhava, aumentando a popularidade do jogo. Eventualmente, ele conseguiu sua vitória.

Phasmophobia

Imagem via Kinetic Games

A necessidade de jogos multijogador se estendeu além de apenas Among Us e Fall Guys, no entanto. Em outubro, graças em parte ao Halloween, Phasmophobia apareceu nas tendências também. Embora seja um jogo cooperativo para quatro jogadores, onde os jogadores trabalham juntos para caçar fantasmas e reunir evidências, ele carece de qualquer tipo de ambiente competitivo. Os números de Phasmophobia são pequenos, aparecendo apenas nos últimos três meses de 2020. Apesar disso, está crescendo rapidamente em termos de tendências e popularidade da Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adelaide Weiss no Dot Esports no dia 31 de dezembro.

Devido ao seu tempo de lançamento, ele não entrou no top 10 no ano passado. Mas limitar os dados a 180 dias em vez de 365 coloca o Phasmophobia com segurança entre os dez primeiros em 2020.